Google continua a lavorare all’integrazione di Gemini con il sistema operativo Android, con l’obiettivo di incrementare le potenzialità del sistema operativo e, soprattutto, rendere l’assistenta AI ancora più utile e in grado di gestire al meglio varie attività, anche in completa autonomia.

Alcune anticipazioni in merito alle nuove funzionalità di Gemini per Android arrivano da un report di 9to5Google. Una recente versione beta dell’app Google, infatti, include nel codice alcuni indizi relativi a nuove funzionalità in arrivo per l’assistente. Si tratta di un nuovo passo in avanti di un programma di sviluppo che va avanti da tempo.

Nuove funzioni per Gemini

Nel codice dell’app di Google è presente un riferimento alle funzioni “Get tasks done with Gemini” e, quindi, alla possibilità di Gemini di effettuare determinate attività in autonomia, in sostituzione dell’utente.

C’è spazio anche per una breve descrizione sulle nuove capacità: “Gemini può aiutarti con attività come effettuare ordini o prenotare corse, utilizzando l’automazione delle schermate su determinate app del tuo dispositivo“.

Queste funzionalità sono note anche come “automazione dello schermo“. Google ha gettato le basi per lo sviluppo delle nuove capacità di Gemini con Android 16 QPR3 e gli utenti avranno modo di utilizzarle in alcune app selezionate.

In sostanza, Google sta lavorando a sistemi di automazione per Android che vedranno Gemini protagonista. L’assistente sarà in grado di agire in autonomia, andando a effettuare ordini e prenotazioni, in base alle caratteristiche delle app compatibili con il servizio.

L’obiettivo è chiaro: Google vuole rendere Gemini sempre più completo e ricco di funzioni e per raggiungere quest’obiettivo ha bisogno di realizzare un’integrazione più profonda con il sistema operativo e con le applicazioni.

Novità in merito a Get tasks done with Gemini saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi e potrebbe essere necessario attendere l’arrivo di Android 17 per registrare una completa implementazione delle nuove funzionalità.

Ricordiamo che Google sta lavorando anche per rendere l’importazione delle conversazioni da ChatGPT in Gemini molto più semplice e immediata, con l’obiettivo di incrementare gli utenti che sfruttano il suo chatbot AI.

Le altre novità

L’analisi del codice della versione beta dell’app di Google include alcuni riferimenti anche all’integrazione di Likeness, termine utilizzato per indicare gli avatar 3D che vengono utilizzati da Android XR per le chiamate di Google Meet.

In futuro, questa funzione potrebbe essere implementata in modo esteso nel sistema operativo, permettendo agli utenti di creare il proprio avatar direttamente dallo smartphone, in modo semplice e veloce.

Lo sviluppo di nuove funzionalità per Android continua, con l’obiettivo di arricchire il sistema operativo con nuovi strumenti da mettere a disposizione degli utenti. Per ulteriori aggiornamenti sarà sufficiente attendere le prossime settimane con l’arrivo delle nuove funzioni nella versione stabile delle app Google.