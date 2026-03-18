Gemini diventa personale (e gratuito): l’AI di Google ora usa i tuoi dati per rispondere meglio
Gemini introduce Personal Intelligence anche gratis negli USA: l’AI usa dati personali per risposte più pertinenti, cambiando il modo in cui interagiamo con gli assistenti.
Personal Intelligence, la funzione che consente a Gemini di costruire risposte a partire dai dati dell’utente, esce dalla fase riservata agli abbonamenti e arriva anche nella versione gratuita, almeno negli Stati Uniti. Non stiamo parlando di un aggiornamento marginale: cambia il modo in cui l’assistente interpreta le richieste e, soprattutto, il punto di partenza da cui genera le risposte.
- Cos’è Personal Intelligence di Gemini?
- Gemini Personal Intelligence è gratis?
- Privacy e controllo: come Google gestisce i dati
- Quando arriva Personal Intelligence in Italia?
Cos’è Personal Intelligence di Gemini?
Con Personal Intelligence, Gemini può attingere ai dati presenti nell’account Google, come e-mail, foto, cronologia e attività, per costruire risposte che riflettono abitudini e preferenze. Questo passaggio supera una delle principali limitazioni degli assistenti tradizionali: l’AI non deve più essere istruita da zero a ogni richiesta, ma può riconoscere contesti già esistenti e usarli per ridurre l’ambiguità.
Gli esempi forniti da Google chiariscono la direzione. Se si chiede un consiglio d’acquisto, il sistema può tenere conto di prodotti già acquistati e marchi preferiti. In caso di problemi tecnici, può risalire al dispositivo attraverso ricevute o informazioni presenti nella posta e suggerire soluzioni coerenti. Anche nella pianificazione di un viaggio, le risposte possono includere elementi legati a esperienze passate o preferenze personali. Il risultato è un’interazione meno generica, in cui l’AI restituisce risposte costruite sul profilo dell’utente.
Gemini Personal Intelligence è gratis?
La funzione era stata introdotta a gennaio per gli utenti con abbonamento ai piani AI di Google. Ora viene estesa anche al livello gratuito, seguendo una dinamica già vista con altri strumenti dell’azienda.
Negli Stati Uniti è già disponibile in AI Mode. Sull’app Gemini e su Chrome il rilascio è progressivo. L’accesso richiede comunque un’azione esplicita: Personal Intelligence resta disattivata finché l’utente non decide di attivarla e collegare i servizi.
Un altro limite riguarda gli account. La funzione è pensata per profili personali e non è disponibile per gli account Workspace utilizzati in ambito aziendale, educativo o enterprise.
Privacy e controllo: come Google gestisce i dati
L’aspetto più delicato riguarda l’uso delle informazioni personali. Google insiste su un punto preciso: l’utente mantiene il controllo sulle connessioni tra servizi e può modificarle in qualsiasi momento.
L’azienda chiarisce inoltre che i modelli non vengono addestrati direttamente sui contenuti di Gmail o Google Photos. I dati utilizzati per migliorare il sistema sono limitati alle interazioni con Gemini, come le richieste inviate e le risposte generate.
Resta però evidente il cambio di paradigma. Per ottenere risposte più pertinenti, l’AI deve poter accedere a dati che, fino a poco tempo fa, restavano fuori dalla portata dei chatbot, che stanno rapidamente abbracciando l’AI agentica.
Quando arriva Personal Intelligence in Italia?
Per ora la distribuzione è limitata agli Stati Uniti. Google ha iniziato a estendere la funzione su più prodotti nello stesso mercato, senza indicare tempistiche precise per altri Paesi.
Si tratta di una strategia già adottata in passato: le novità più sensibili vengono testate su un bacino ristretto prima di un’eventuale distribuzione globale.
L’estensione alla versione gratuita suggerisce comunque una direzione chiara. Gemini punta a rispondere meglio, e a farlo conoscendo l’utente. È qui che si gioca la prossima fase dell’intelligenza artificiale consumer. In ogni caso, è plausibile che Personal Intelligence arrivi anche in Europa, Italia inclusa, nei prossimi mesi.