Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Tocca dire addio ai modelli di grido firmati Google Gemini: dal 9 ottobre, secondo la documentazione aggiornata, l’accesso alle versioni più avanzate sarà possibile solo per gli account con piano sottoscritto.

Se sei tra quelli che non ha proprio voglia di spendere manco un centesimo nelle intelligenze artificiali, sappi che anche oggi sono disponibili delle alternative gratuite. Ecco quali.

ChatGPT, per immagini e sintesi impeccabili

La prima alternativa sicura è quella di ChatGPT. Disponibile a inizio chat con il modello di punta GPT-5.6, permette di elaborare testi e codici in maniera impeccabile, oltre a generare immagini estremamente realistiche (al limite del deepfake).

Tra l’altro, il chatbot di OpenAI offre non solo un’eccellente capacità di adattamento al tono di voce richiesto, ma anche un accesso stabile in formato mobile, con tanto di sincronizzazione immediata tra tutti i dispositivi.

Non mancano ovviamente i limiti. ChatGPT elabora con il modello di punta solo per 5-6 prompt, poi torna a utilizzare quello standard (a patto di attivare un abbonamento). Se lo vuoi usare per la scrittura di test, fai attenzione: potrebbe assumere un tono fin troppo accondiscendente o allungare i testi senza aggiungere vera sostanza.

Perplexity AI, un modello che è anche un motore di ricerca

Perché scegliere “solo” un modello IA quando puoi avere uno con tanto di motore di ricerca? È il caso di Perplexity AI, che sul campo della ricerca web denota capacità eccezionali nel sintetizzare fatti d’attualità, notizie recenti ed eventi in corso.

Addirittura permette di esplorare i link fonte direttamente all’interno della risposta con un solo clic.

Inoltre, rispetto alle altre IA che hanno una semplice app, Perplexity è disponibile anche sotto forma di browser autonomo: Perplexity Comet, con tanto di assistente/agente IA che puoi invocare a lato.

Detto ciò, non è esente da limiti. Non risulta ad esempio molto adatto alla stesura di articoli lunghi, storie o contenuti che richiedono uno stile narrativo fluido. Inoltre, non è pensato per compiti di programmazione complessa o di elaborazione di file personali grandi.

Claude, per scrittura e programmazione senza compromessi

Altra alternativa gratuita è l’IA di Anthropic, Claude, principalmente nelle versioni Sonnet e Haiku (Fable e tanti altri sono a pagamento).

Cosa cambia tra i due modelli? In particolare, l’approccio: Sonnet è il modello “di punta” pensato per il ragionamento profondo e la scrittura complessa, mentre Haiku è più progettato per garantire massima rapidità a costi minimi.

Dipende dunque dal tuo utilizzo. Se cerchi un modello che ti offra il massimo nella comprensione del contesto, nelle sfumature di linguaggio, e così nella scrittura di codice pulito, allora Claude Sonnet fa per te. Se invece sei più per un modello che ti estragga dati al volo, classifichi testi, faccia riassunti rapidi, allora Haiku fa al caso tuo.

Ma attento: Sonnet è più lento nell’elaborazione (specie se portato ai livelli Alto e Max, con tempi di risposta intorno ai 5-7 minuti) e scarica subito i crediti API. Haiku invece è meno portato per la scrittura di fino, per il ragionamento logico a più passaggi o per la gestione di istruzioni particolarmente articolate.

In tutti i casi, nella versione gratis Claude oggi prevede un limite di messaggi giornalieri, molto restrittivo.

Microsoft Copilot, il modello ideale per la produttività

Altra soluzione IA gratis è Copilot, il modello di Microsoft, ormai sempre più integrato nel suo ecosistema.

Se sei utente/cliente di prodotti Microsoft come il pacchetto Office, Copilot ti viene in aiuto nelle tue attività grazie alla sua perfetta integrazione con l’ecosistema Windows, come appunto la suite Office.

Ma non solo. Anche dalla sua pagina web o app mobile l’IA è in grado di gestire i documenti in caricamento (PDF, immagini, tabelle) senza costi aggiuntivi. Inoltre, come Perplexity, è integrato in un browser, Microsoft Edge.

Non è però esente da contro. In entrambe le versioni, l’interfaccia utente è decisamente carica di elementi, pulsanti e suggerimenti, che alla lunga possono distrarti durante la scrittura.

Nel caso della generazione delle immagini, oltre ad applicare filtri di sicurezza e moderazione molto severi, da diverso tempo ha inserito dei limiti di generazione, alla stregua delle altre piattaforme IA (Muse Image esclusa, per il momento).

Mistral AI, un’alternativa made in Europe

Perché scegliere modelli americani quando in casa Europa abbiamo soluzioni come a francese Mistral AI?

Parliamo di un modello davvero Made in Europe, rigoroso delle normative europee sulla riservatezza e sulla protezione dei dati aziendali, nonché efficiente nelle risposte anche in termini di velocità.

Tra l’altro ha un’ottima resa multilingue, nonché limiti di uso molto più generosi rispetto ai concorrenti statunitensi nella fascia gratuita. Anzi, rispetto a ChatGPT, offre un’interfaccia priva di pubblicità o elementi superflui.

Ovvio, anche questo non è perfetto. Ad esempio, nei compiti di ragionamento matematico e logico avanzati è meno performante rispetto ai modelli top di gamma. E ancora oggi l’integrazione con strumenti di terze parti o estensioni browser è decisamente ridotta.

Come accedere a questi modelli IA gratis

In tutti i casi basta solo registrarsi sul loro sito web o app, tramite la propria email (nel caso di Copilot con la hotmail, ma è solo una preferenza di sistema, non un’imposizione).

In conclusione, al momento c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i modelli IA gratis. Bene però non illudersi troppo sulle capacità di elaborazione: molto probabilmente nel corso del tempo le società cercheranno di dirottare le migliori funzioni delle versioni gratuite in quelle a pagamento, riducendo così il potenziale d’uso.

Perciò, meglio sfruttare ora i chatbot finché sono gratuiti al 100%.