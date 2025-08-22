Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Gemini Live si aggiorna ancora e diventa molto più ricco di funzioni, integrandosi meglio con l'ecosistema di Google e migliorando i modelli vocali

In sintesi

Gemini Live si arricchisce con nuove funzioni, tra cui la capacità di evidenziare elementi tramite fotocamera e l’integrazione con app Google.

L’aggiornamento migliora anche la voce dell’assistente, rendendola più naturale e adattabile al contesto, con controlli di velocità e tono.

A distanza di circa un anno dal lancio, Gemini Live continua ad arricchirsi, con nuove funzioni pensate per migliorare l’esperienza d’uso da parte degli utenti oltre che con nuove lingue supportate. Il prossimo step del servizio è rappresentato da una maggiore integrazione con le app che compongono l’ecosistema Google.

Si tratta di un importante passo in avanti per Google che punta sempre di più su Gemini come base del suo ecosistema di prodotti e servizi. L’intelligenza artificiale gioca oggi un ruolo di primo piano e soluzioni come Gemini Live hanno il compito di avvicinare gli utenti all’AI, semplificandone l’utilizzo. Andiamo a riepilogare le novità in arrivo per il servizio di Google.

Le novità di Gemini Live

Con il nuovo aggiornamento, Gemini Live diventa molto più completo e utile per gli utenti ed è ora in grado di mettere in evidenza gli elementi sullo schermo quando viene attivata la fotocamera, in modo da attirare l’attenzione dell’utente su un determinato aspetto.

Questa funzione sarà inizialmente disponibile sui Pixel 10 e poi arriverà anche su altri smartphone Android, a partire dalla fine del mese di agosto. Successivamente, anche su iPhone sarà possibile sfruttare la nuova capacità di Gemini Live di “vedere” il mondo tramite la fotocamera andando a evidenziare determinati elementi.

Da segnalare anche nuove possibilità di integrazione con le app di Google. Grazie alla nuova versione, infatti, Gemini Live è in grado di integrarsi con Calendar, Keep e Tasks in modo da poter impostare promemoria, creare liste ed effettuare molte altre operazioni tenendo conto delle informazioni disponibili tramite le app citate.

L’integrazione con le app Google sarà estesa nel corso dei prossimi mesi. In particolare, Google intende rendere Gemini Live in grado di “dialogare” con Messaggi, Telefono e Orologio e vuole portare anche altre funzioni in Google Maps.

Migliora anche l’espressività

Per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti, Google ha lavorato anche al modo con cui Gemini Live comunica. I modelli vocali sono stati aggiornati per migliorare il tono della voce e anche il ritmo, con la possibilità per l’assistente di adeguarsi al contesto di utilizzo, andando a rimodulare la voce.

Gli utenti possono anche chiedere a Gemini di parlare più piano, ad esempio per prendere appunti, o anche di parlare più velocemente. Anche in questo caso, l’AI potrà adeguarsi alla situazione andando a seguire le indicazioni ottenute dall’utente.