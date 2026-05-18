Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Con Gemini Intelligence, Android diventa un sistema operativo AI e pure proattivo, tra automazione, widget e nuove funzioni.

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Un Android ora più intelligente e proattivo, e questo grazie a Gemini Intelligence. Così Google ha annunciato la sua ultima innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale in occasione del The Android Show 2026. Una novità AI che mira a rivaleggiare sulle altre soluzioni concorrenti, come quella di Apple Intelligence.

Vediamo dunque come funziona, cosa puoi farci, e quali sono i requisiti.

Cos’è e come funziona Gemini Intelligence

Sostanzialmente una piattaforma AI agentica, Google Intelligence è pensata per rendere Android molto più proattivo nella gestione delle attività quotidiane.

Come? Automatizzando i processi multi-step che coinvolgono le diverse applicazioni dell’ecosistema, così non sarai più costretto a dover passare manualmente da un servizio all’altro per le tue attività.

Infatti, Gemini Intelligence mira a ridurre al minimo le operazioni ripetitive, automatizzando flussi di lavoro anche complessi.

Cosa puoi fare con la nuova AI di Google

Facciamo qualche esempio. Devi trovare il programma della tua lezione in Gmail e a sua volta mettere i libri che ti servono nel carrello. Non serve perderci tempo: ci penserà Gemini a occuparsi dell’attività per te.

Oppure: hai una lunga lista della spesa sull’app delle note. Ecco, con Gemini Intelligence, “basta premere a lungo il pulsante di accensione sull’elenco e chiedere a Gemini di creare un carrello con tutti gli articoli per la consegna“, sottolinea Google nel comunicato. E questo perché, grazie a tecnologie di OCR e computer vision, la novità di Google è in grado di estrarre informazioni contestuali direttamente dalle app.

Inoltre puoi creare il tuo widget, completamente personalizzati semplicemente descrivendo ciò che desideri utilizzando il linguaggio naturale.

Ma tutto questo non si limita alle sole app. In particolare, sul piano della scrittura, viene introdotto Rambler, una funzione integrata nella tastiera Gboard che migliora la digitazione vocale. Anche se parli in modo naturale, con pause, ripetizioni o cambi di lingua, con Rambler il sistema riorganizza automaticamente il testo rendendolo più fluido e coerente.

E sempre con il massimo della privacy: l’audio verrà elaborato in tempo reale, senza essere salvato.

Le differenze con Apple Intelligence

Come intuibile, il nome richiama da vicino la soluzione AI della rivale di Cupertino, Apple Intelligence. Anzi, l’ecosistema AI. Rispetto a Gemini, Apple Intelligence non è un singolo LLM, messo in svariate app di sistema, ma un sistema più complesso, in cui convivono diversi modelli generativi, tutti integrati nelle app e nei servizi di sistema.

A sua volta, rispetto alla versione di Google, quella della Mela pone un’attenzione particolare alla tutela dei dati degli utenti: i dati elaborati non vengono infatti condivisi in chiaro; anzi, quando necessario, vengono gestiti in forma crittografata.

C’è da dire però che Apple Intelligence si è da sempre presentata come un progetto in evoluzione, più che come una tecnologia completamente autonoma e definitiva. Tant’è vero che, a inizio anno, la Big Tech di Cupertino ha stipulato una partnership per trasformare Google Cloud come fornitore preferenziale per lo sviluppo dei nuovi Foundation Models. E Gemini nella base della prossima versione di Siri, insieme a Apple Intelligence.

Quali sono i requisiti di sistema

E qui le dolenti note. Dalla documentazione tecnica di Gemini Intelligence emerge che non tutti gli smartphone potrebbero essere automaticamente compatibili, nemmeno quelli più recenti e di alto profilo.

E questo a causa dei requisiti, decisamente stringenti: almeno 12 GB di RAM, supporto ad AI Core e soprattutto compatibilità con Gemini Nano v3 o superiore.

In pratica, l’accesso alla nuova esperienza sarà limitato ad alcuni dispositivi di ultima generazione, praticamente quelli già pronti per l’elaborazione AI on-device. Ad esempio le serie Google Pixel 10, Samsung Galaxy S26, Honor Magic 8 Pro, OnePlus 15 e 15R, oltre ad alcuni altri dispositivi selezionati.

Quando verrà rilasciato

Google lo specifica già all’inizio del comunicato: le funzionalità di Gemini Intelligence saranno distribuite gradualmente, “con gli ultimi smartphone Google Pixel e Samsung Galaxy a partire da quest’estate“.

Successivamente, l’implementazione verrà estesa in più fasi fino a coprire, entro la fine dell’anno, l’intero ecosistema Android, includendo non solo gli smartphone, ma anche smartwatch, sistemi per auto, occhiali smart e laptop.