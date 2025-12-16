Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google sta lavorando all'integrazione tra Gemini e i contenuti di NotebookLM, ecco cosa è emerso in merito alla nuova funzionalità

Bangla press / Shutterstock.com

In sintesi

Google sta testando una nuova integrazione tra Gemini e NotebookLM che permette al chatbot AI di accedere direttamente ai Quaderni dell’utente, evitando il copia e incolla dei contenuti.

La funzione è ancora in fase di test e disponibile solo per un numero limitato di utenti, con un possibile lancio globale nelle prossime settimane.

Google continua a puntare su NotebookLM, uno dei servizi AI più apprezzati da parte degli utenti, grazie alla semplicità di utilizzo e anche alla sua efficacia. Per il prossimo futuro, l’azienda si prepara a rilasciare un’integrazione tra i contenuti di NotebookLM e Gemini, permettendo al chatbot AI di accedere con semplicità ai Quaderni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Le novità in arrivo

Ad anticipare la nuova integrazione tra Gemini e NotebookLM è stato Alexey Shabanov di TestingCatalog che ha scoperto un’aggiunta effettuata da Google al suo assistente AI. Toccando l’icona che consente l’aggiunta di contenuti alla chat, infatti, ora compare anche NotebookLM, segno che il programma di integrazione tra i due servizi AI è in corso.

Grazie a quest’opzione è possibile integrare un intero progetto di NotebookLM all’interno di Gemini, in modo da avviare una conversazione sul tema. In questo modo, non è necessario fare copia e incolla dei contenuti. Utilizzando lo stesso account Google, infatti, Gemini sarà in grado di accedere ai contenuti dell’utente in modo ancora più semplice e veloce.

L’accesso ai contenuti di NotebookLM da parte di Gemini è limitato alla conversazione in corso. Di volta in volta, l’utente può scegliere cosa aggiungere alla conversazione e, quindi, quali informazioni mettere a disposizione del suo assistente AI per sfruttarne le capacità e “lavorare” sul progetto già avviato in NotebookLM.

Un test ancora in corso

L’integrazione tra Gemini e NotebookLM non è ancora disponibile per tutti, anche se il lancio globale, con tanto di comunicato ufficiale da parte di Google potrebbe essere vicino. Per il momento, in ogni caso, si tratta di un test limitato solo a una cerchia ristretta di utenti e, probabilmente, disponibile soltanto negli Stati Uniti e in lingua inglese.

Ulteriori aggiornamenti sulla questione potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Non è escluso che, almeno inizialmente, l’integrazione sia limitata agli utenti con un abbonamento attivo. In ogni caso, è possibile verificare la disponibilità del servizio accedendo a Gemini, tramite app o versione web, e premendo il tasto + per vedere se la dicitura NotebookLM è già presente o meno.