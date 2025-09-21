Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

rafapress / Shutterstock.com

In sintesi

Gemini in Google Meet: l’assistente AI supporta in tempo reale durante le riunioni, creando riassunti, prendendo appunti e recuperando informazioni da Drive, Gmail e dal web.

Disponibilità: funzione attiva solo su desktop, in inglese e per piani Business/Enterprise selezionati, con rollout graduale nei prossimi mesi.

Google continua il suo programma di integrazione dell’intelligenza artificiale nel suo ecosistema di app. Tutta la suite di applicazioni dell’azienda sta ricevendo aggiornamenti continui, con nuove funzionalità pensate per garantire agli utenti la possibilità di sfruttare l’AI.

Tra queste app c’è anche Google Meet, vero e proprio punto di riferimento per il settore delle videochiamate e delle videoconferenze che già nei mesi scorsi ha ricevuto funzioni AI per generare sfondi personalizzati oppure per prendere appunti in modo semplice.

Il prossimo step del programma di aggiornamento di Google Meet riguarda l’integrazione con Gemini, ora accessibile direttamente all’interno delle riunioni, aiutando l’utente in vari modi.

Cosa può fare Gemini in Google Meet

L’integrazione di Gemini all’interno di Google Meet rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’applicazione. L’assistente AI di Google è in grado di supportare l’utente in tempo reale durante le videochiamate e le riunioni, offrendo informazioni aggiuntive in base a quanto viene detto e a quanto viene condiviso durante la sessione.

Gemini, inoltre, è in grado di creare un riepilogo della riunione e può anche prendere appunti per l’utente, grazie alla possibilità di identificare i punti chiave di un discorso. L’assistente, inoltre, può recuperare informazioni tra i file presenti nel proprio Drive e in Gmail, fornendo all’utente un supporto costante.

In caso di necessità, Gemini può recuperare le informazioni necessarie dal web. Da segnalare, inoltre, che l’utilizzo di Gemini in Meet è privato. L’assistente fornisce informazioni esclusivamente all’utente e le sue risposte non vengono condivise con altri partecipanti e non vengono salvate alla fine della riunione.

Da segnalare, in ogni caso, che tutti i partecipanti a una riunione in Meet possono verificare la presenza di Gemini tramite un apposito banner oppure, su dispositivi mobili, tramite una comunicazione audio. Tocca all’organizzatore della riunione scegliere se attivare o meno questa funzione.

Come usare Gemini in Meet

L’integrazione di Gemini in Meet è appena iniziata, tanto che per ora l’assistente è disponibile solo per la versione desktop dell’applicazione e solo per le riunioni in inglese. Nel corso dei prossimi mesi, in ogni caso, la disponibilità sarà estesa. Per il momento, inoltre, Gemini è utilizzabile solo con i piani Enterprise Plus, Enterprise Standard, Business Plus e Business Standard, con un rollout graduale che si completerà nel corso dei prossimi mesi. Ulteriori dettagli in merito alla disponibilità di questa nuova funzione per Meet arriveranno nelle prossime settimane.