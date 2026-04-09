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Gemini for Home arriva anche in Italia in accesso anticipato: ecco come si attiva nell’app Google Home e quali funzioni porta nella casa intelligente.

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Google sta ampliando l’accesso a Gemini for Home, il nuovo pacchetto di funzioni con cui porta Gemini nell’ecosistema Google Home. Anche l’Italia rientra tra i Paesi supportati in questa fase di accesso in anteprima. Non si tratta però di un rilascio generale e immediato per tutti. Al momento, infatti, Gemini for Home resta un programma early access e richiede un invito o la registrazione tramite l’app Google Home.

Che cos’è Gemini for Home?

Gemini for Home è una suite che aggiorna il modo in cui si gestiscono speaker, display, videocamere e automazioni della smart home. Una volta attivato, viene abilitato su tutti i dispositivi idonei presenti in casa, compresi quelli aggiunti in un secondo momento. Google precisa inoltre che tutte le persone della casa possono utilizzare le funzionalità di Gemini in Home.

Il cuore dell’esperienza è il nuovo assistente vocale, che supera il comportamento tradizionale in favore di un’interazione più naturale e contestuale. A questo si affiancano altre funzioni, come “Chiedi a Home”, “Aiutami a creare” e gli strumenti legati alle videocamere compatibili.

Come si attiva nell’app Google Home

L’accesso passa dal programma di anteprima dedicato. Per manifestare il proprio interesse bisogna utilizzare l’ultima versione dell’app Google Home, aprire il profilo, entrare nelle impostazioni della casa e raggiungere la sezione “Accesso in anteprima”.

Quando l’upgrade diventa disponibile, compare una notifica con il messaggio dedicato a Gemini in Home. Da lì è possibile avviare la configurazione seguendo le istruzioni presenti nell’app. Google ha spiegato che il rollout dell’accesso in anteprima è iniziato e proseguirà nell’arco di circa una settimana per gli utenti idonei che scelgono di aderire.

Cosa può fare l’assistente vocale?

Google presenta Gemini for Home come un assistente più rapido e più preciso nella comprensione dell’ambiente domestico. Tra i miglioramenti dichiarati c’è una riduzione della latenza fino al 40% per comandi comuni, come l’accensione delle luci. L’azienda afferma anche di aver rivisto il modo in cui Gemini identifica i dispositivi, distinguendo meglio, per esempio, tra “lampada” e “luce”.

L’assistente supporta inoltre controlli più specifici. Google cita la possibilità di usare richieste più espressive per l’illuminazione, come chiedere un colore ispirato all’oceano, e di impostare parametri puntuali per alcuni elettrodomestici, come il livello di umidità o il preriscaldamento di un forno smart. Le risposte per attività semplici, come timer e sveglie, sono state rese più brevi. Tra le novità compaiono anche le sveglie “world-aware”, cioè legate a eventi reali, come l’inizio della partita della propria squadra.

Le altre funzioni di Gemini for Home

Gemini for Home non si esaurisce nei comandi vocali. “Chiedi a Home” consente di controllare i dispositivi, ottenere informazioni sullo stato della casa, consultarne la cronologia e creare automazioni nell’app Google Home tramite conversazione. “Aiutami a creare”, invece, permette di descrivere un’automazione in linguaggio naturale, per poi modificarla e salvarla.

Sul fronte delle videocamere, Google introduce funzioni basate su Gemini come descrizioni AI e un riepilogo giornaliero degli eventi registrati. Per gli utenti Google Home Premium è disponibile anche il Live Camera Search, cioè la possibilità di interrogare in tempo reale i flussi delle videocamere per capire che cosa sta succedendo in casa in quel momento.

In questa fase, Gemini for Home va letto come un’evoluzione ancora in costruzione. Google lo sta aggiornando rapidamente, ma continua a distribuirlo come accesso anticipato, invitando gli utenti a provarlo e a inviare feedback direttamente dall’app o con la voce.