Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Il mercato dei chatbot basati su intelligenza artificiale sta attraversando una fase di profonda trasformazione. I nuovi dati sul traffico web e sull’utilizzo delle applicazioni mostrano come la competizione tra le principali piattaforme stia diventando sempre più serrata. In questo contesto, Gemini, il sistema sviluppato da Google, sta registrando una crescita particolarmente rapida.

La crescita di Gemini

Secondo le analisi pubblicate da SimilarWeb, il servizio ha registrato un aumento del traffico web del 643,58% tra febbraio 2025 e febbraio 2026. Si tratta del dato più elevato tra le principali piattaforme di intelligenza artificiale generativa considerate nello studio.

L’espansione della piattaforma emerge anche da altre analisi sul traffico e sull’utilizzo dei servizi. Alcuni report indicano che la crescita di Gemini si inserisce in una traiettoria già visibile nel corso del 2025, periodo in cui il servizio aveva iniziato a registrare ritmi di espansione superiori rispetto a quelli di altri chatbot.

Secondo i dati citati nelle analisi di mercato, questa crescita è stata accompagnata dal lancio di nuove funzionalità e modelli. Tra questi, il modello Gemini 3.1 Pro e la funzione di generazione di immagini chiamata Nano Banana, elementi che hanno contribuito ad attirare l’attenzione degli utenti.

Il dato non indica necessariamente che Gemini sia il servizio più utilizzato in termini assoluti. Tuttavia, segnala un cambiamento rilevante nelle dinamiche del settore, dove la piattaforma di Google sta guadagnando visibilità e utenti a un ritmo superiore rispetto a molti concorrenti.

Va inoltre ricordato che i dati relativi al traffico web si riferiscono esclusivamente alle visite al sito gemini.google.com. Non includono quindi altre modalità di accesso al servizio, come le integrazioni all’interno di prodotti Google o le applicazioni dedicate.

Gli altri chatbot

Il confronto con altri strumenti aiuta a comprendere meglio la portata di questa accelerazione. Nello stesso periodo ChatGPT ha registrato una crescita del 37%, mentre Perplexity si è fermata al 39,27%.

Nonostante l’espansione di Gemini, ChatGPT continua a rappresentare il principale punto di riferimento nel settore dei chatbot basati su intelligenza artificiale. Alcune analisi indicano che l’applicazione mantiene una posizione dominante nelle installazioni mobile e nel numero di utenti attivi mensili a livello globale.

I dati mostrano infatti che ChatGPT rappresenta circa la metà dei download globali di chatbot basati su AI e oltre la metà degli utenti attivi mensili. La piattaforma ha registrato un aumento degli utenti del 180% su base annua, anche se negli ultimi mesi il ritmo di crescita sembra essersi attenuato.

Nel panorama dei concorrenti emergono anche altri servizi che stanno registrando ritmi di espansione significativi. Grok ha registrato una crescita del traffico web del 480,17% su base annua, mentre Claude ha raggiunto il 297,69%. In controtendenza si colloca DeepSeek, che nello stesso periodo ha mostrato una riduzione del traffico del 55,56%.

Cos’è Gemini e perché è così popolare?

Gemini è il chatbot sviluppato da Google basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Il sistema è progettato per fornire risposte conversazionali e generare contenuti attraverso un’interfaccia simile a quella degli altri assistenti basati su AI.

Uno degli elementi che contribuiscono alla diffusione del servizio è la sua integrazione con l’ecosistema dei prodotti Google. Il sistema viene utilizzato anche all’interno delle funzionalità di ricerca basate su AI, che raggiungono moltissimi utenti ogni mese.