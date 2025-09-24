Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Shutterstock/BigTunaOnline

In Sintesi

Google sta riprogettando il Play Store con lo scopo migliorare la personalizzazione dell’esperienza utente e a incrementare il coinvolgimento delle persone. Per farlo sta utilizzando l’intelligenza artificiale inserendo all’interno del negozio digitale nuove funzioni di Gemini che si concentrano su tre punti principali: una nuova esperienza d’uso per le app, una riprogettazione della piattaforma di gioco e l’introduzione della scheda “Tu”.

Le nuove funzionalità basate sulle app e sugli interessi

Tra le novità di questo aggiornamento troviamo una innovativa ricerca basata sull’intelligenza artificiale chiamata Ricerca Guidata che può aiutare gli utenti a cercare app o giochi descrivendo un obiettivo o un’idea, senza dover conoscere il nome esatto dell’applicazione.

Altra caratteristica dell’update riguarda la scheda App che è stata ridisegnata per includere dei nuovi spazi dedicati a temi stagionali o basati sugli interessi personali degli utenti. Questi spazi possono essere occupati da contenuti provenienti da diverse app e saranno personalizzati in base alla posizione geografica.

Molto interessante anche la nuova scheda chiamata semplicemente Tu, una soluzione che ha lo scopo di incentivare gli utenti ad avere una maggiore interazione con il Play Store. Questa sezione funge come una specie di hub centralizzato per abbonamenti, ricompense (come i Play Points), consigli personalizzati e aggiornamenti di vario tipo.

La scheda Tu, ad esempio, raccomanderà contenuti correlati agli interessi dell’utente (come film, podcast o e-book) permettendo di riprendere facilmente ciò che si stava leggendo o che si stava guardando, come in una specie di segnalibro.

Gli aggiornamenti per gli appassionati di gaming

La seconda parte degli aggiornamenti del Play Store introduce significative novità per i gamer, come la scheda Giochi, ad esempio, che include al suo interno statistiche, obiettivi, ricompense e attività della community.

Arrivano anche le Play Games Leagues, dei “tornei” che permetteranno agli utenti di sfidare gli amici per ottenere ricompense, iniziando con un campionato basato su Subway Surfers.

Altra novità molto interessante è rappresentata da Play Games Sidekick, che può essere immaginata come una specie di assistente AI basato su Gemini Live, accessibile direttamente durante il gioco. Sidekick può fornire suggerimenti e assistenza in tempo reale quando un giocatore si trova in difficoltà.

L’intelligenza artificiale di Google è in grado di comprendere il contesto del gioco e offrire risposte immediate, eliminando la necessità di uscire dall’applicazione per cercare guide online. Inizialmente, questa funzionalità sarà disponibile su una selezione limitata di titoli, tra cui Star Wars: Galaxy of Heroes, FC Mobile e Solo Leveling: Arise.

Tra le altre cose, Big G ha anche migliorato le pagine dei dettagli del gioco che ora mostrano informazioni aggiornate, eventi e offerte speciali. A partire dal prossimo mese, inoltre, i giocatori potranno anche porre domande e condividere risposte per aiutare la community.

Infine, l’ultima novità annunciata riguarda la piattaforma Google Play Giochi per PC, che offre oltre 200 mila titoli sui computer Windows e che ora è ufficialmente uscita dalla fase beta.