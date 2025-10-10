Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Google sta integrando Gemini su Google TV con nuove funzioni AI che rendono la visione più interattiva e personalizzata.

Tra queste un sistema di generazione di contenuti originali e video educativi su richiesta, segnando un passo decisivo per l’evoluzione dell’intrattenimento domestico.

Il rapporto tra intelligenza artificiale e intrattenimento domestico sta diventando sempre più stringente e tra i brand che stanno investendo in questa direzione c’è anche Big G che di recente ha portato Gemini sulle sue Google TV.

Le prime novità sperimentale introdotte, sono essenzialmente funzioni smart che migliorano l’esperienza di visione dei contenuti multimediali, ma nei piani del colosso di Mountain View c’è ben altro e l’obiettivo è quello di rendere l’AI una componente stabile del proprio ecosistema televisivo, arrivando addirittura alla generazione di contenuti originali.

Quali funzioni di Gemini stanno arrivando su Google TV

Stando alle prime indiscrezioni in rete, pare che Google stia testando nuove funzioni AI sviluppate appositamente per rendere l’esperienza di visione più interattiva e personalizzata. Una delle novità più curiose è quella che rileva se l’utente si è addormentato mentre guarda la TV, invitandolo a riprendere il controllo o a interrompere la riproduzione automatica.

Oltre a questo, dall’analisi del codice dell’app Android TV sono emersi altri riferimenti a diversi strumenti e funzioni che potrebbero arrivare nei prossimi aggiornamenti, tra cui:

Sparkify

Stile della scena

Stile visivo

Descrivi la tua idea

Genera video

Pur non essendoci ancora conferme ufficiali, questi termini sembrano far riferimento a un progetto di creazione automatica di contenuti con l’intelligenza artificiale. Nello specifico, Sparkify è un sistema sperimentale che utilizza le tecnologie Gemini e Veo per generare video animati in risposta a domande o prompt testuali.

Presentato per la prima volta durante il Google I/O 2025, è stato descritto come uno strumento educativo rivolto ai più piccoli, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento visivo e creativo. Durante la presentazione, Big G ha presentato l’idea con l’esempio di un bambino che pone una domanda e l’AI che genera automaticamente un breve video dove spiega l’argomento in modo visivo e intuitivo.

Una novità da non sottovalutare che potrebbe avere risvolti ben più interessanti come, ad esempio, la creazione di contenuti multimediali personalizzati o approfondimenti visivi su temi di interesse generale. Se questa ipotesi si concretizzerà, sarà certamente un balzo epocale per l’intrattenimento domestico che davvero diventa sempre più personalizzabile.

In questo senso, infatti, le altre opzioni come Stile della scena e Descrivi la tua idea sembrano integrarsi con Sparkify per raffinare i risultati, migliorare la qualità dei contenuti generati e personalizzare i propri video in base al contesto.

Quando arrivano le nuove funzioni su Google TV

Al momento, sia Gemini per Google TV che Sparkify sono disponibili solo per un numero limitato di utenti e dispositivi. Google sta ancora testando le potenzialità di questi due strumenti basati sull’ intelligenza artificiale e solo alla fine dei test (se i risultati saranno soddisfacenti, si intende) il colosso di Mountain View potrebbe sbilanciarsi comunicando una data precisa per il rilascio globale.

Tuttavia, visto il ritmo degli aggiornamenti è lecito ipotizzare che la diffusione di queste funzioni potrebbe avvenire entro la fine del 2025, almeno negli USA.