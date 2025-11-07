Gemini su Google Translate: l'AI rende le traduzioni più naturali e contestuali

Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Google sta portando Gemini all’interno di Translate, con due modalità di traduzione una Veloce, rapida ed efficiente, e una Avanzata, più profonda e coerente

Poetra.RH / Shutterstock.com

In Sintesi

Google ha introdotto l’intelligenza artificiale di Gemini nell’app Translate per offrire traduzioni più naturali e contestuali.

L’opzione di presenta in due modalità: Veloce, per traduzioni immediate e più letterali e Avanzata, che sfrutta Gemini per interpretare contesto e sfumature, garantendo risultati più fluidi e precisi.

Google ha iniziato a distribuire una nuova versione dell’app Translate che, per la prima volta, ha al suo interno un’integrazione diretta con l’intelligenza artificiale di Gemini, con l’obiettivo di offrire traduzioni più naturali e contestuali.

L’opzione, stando alle prime dichiarazioni di 9to5Google, si presenta attraverso un selettore di modelli AI posizionato nella parte superiore dell’interfaccia, che permette di scegliere tra due modalità: “Veloce” e “Avanzata”, con questa seconda impostazione che, al momento, disponibile solo per alcune combinazioni linguistiche, come inglese e francese e inglese e spagnolo.

Cosa può fare Gemini all’interno di Google Translate

Questa nuova integrazione con l’intelligenza artificiale permette a Google Traduttore di passare rapidamente dalla modalità Veloce a quella Avanzata in modo facile e veloce e a seconda delle necessità.

La modalità Veloce, come dice il nome stesso, è pensata per garantire rapidità ed efficienza, offrendo risultati immediati, seppur più letterali. La modalità Avanzata, invece, è in grado di sfruttare il motore linguistico di Gemini per interpretare meglio il contesto e le sfumature linguistiche e restituire traduzioni più fluide e naturali, vicine al linguaggio umano.

Nella descrizione interna, Google spiega che si tratta di un modello “specializzato nella precisione”, progettato per comprendere meglio le varie sfumature culturali, il tono e le intenzioni del testo originale per offrire il miglior risultato possibile.

I primi test effettuati sono molto promettenti e se la versione Veloce traduce quasi parola per parola, risultando spesso imprecisa e poco coerente, quella Avanzata resta molto più fedele al testo e alle intenzioni dell’autore, con una traduzione molto più naturale e “consapevole” del contesto.

L’arrivo di Gemini su Google Traduttore segna un passo importante per questa applicazione, con l’AI che amplifica enormemente le possibilità delle traduzioni che si avvicinano significato profondo dei testi, simulando il più possibile il lavoro che farebbe una persona, piuttosto che un algoritmo che si limita a sostituire termini.

Quando arriva Gemini su Google Traduttore

Stando alle informazioni a disposizione, al momento, la funzione è ancora in fase di test per un numero molto limitato di utenti iOS, mentre la versione Android non risulta ancora compatibile con l’app. Inoltre, come già accennato, la modalità Avanzata è ancora limitata ad alcune combinazioni linguistiche.

Si tratta, insomma, di una prima integrazione ancora piuttosto circoscritta anche se nelle intenzioni di Google c’è sicuramente la volontà di rilasciare un futuro aggiornamento più ampio, in cui Gemini diventerà parte integrante dell’esperienza di traduzione.

Google Translate, insomma, si avvia verso una nuova generazione di traduzioni AI contestuali e naturali, cosa che renderà il celebre traduttore ancora più efficiente e, sicuramente, uno degli strumenti indispensabili per chi viaggia all’estero e non ha familiarità con la lingua del posto.