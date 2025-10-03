Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Google presenta i dispositivi smart home con Gemini: nuova app Google Home, funzioni conversazionali avanzate e nuovi prodotti Nest e Walmart

Melnikov Dmitriy/Shutterstock

In sintesi

Gemini trasforma Google Home in un assistente domestico più naturale, capace di comprendere richieste complesse e gestire la smart home in autonomia.

La nuova gamma di dispositivi Nest e il prossimo Google Home speaker mostrano la strategia di Google di unire hardware di punta e partnership per rendere l’IA accessibile.

Gemini è entrato nelle smart home. Come anticipato da tempo, a inizio ottobre Google ha infine annunciato la sua nuova gamma di dispositivi per la casa basati su Gemini e l’intelligenza artificiale. Già un paio di settimane fa alcuni utenti esperti avevano notato alcuni cambiamenti in corso nell’app Google Home, che si stava preparando a fare spazio a Gemini al posto di Assistant. Ora è ufficiale: questa versione ridisegnata dell’applicazione, che è al momento in fase di rollout, servirà a gestire in modo più efficiente la “casa intelligente” e l’organizzazione domestica.

Cosa si può fare con la nuova app Google Home con Gemini

Come già accennato, la nuova app Google Home è stata completamente riprogettata per integrare Gemini AI. L’interfaccia è più veloce, più stabile e offre nuove funzioni intelligenti pensate per semplificare la gestione della casa connessa.

Attraverso Gemini sarà ad esempio possibile ricevere riepiloghi delle attività quotidiane e descrizioni dettagliate degli eventi rilevati dalle telecamere (oppure accedere direttamente a clip video su richiesta). Questa nuova capacità di analisi di telecamere e videocitofoni Nest, tra l’altro, ha come conseguenza un sistema di notifiche più sensato: non più decine di avvisi, ma riepiloghi chiari e significativi.

Una delle novità più interessanti è Gemini Live, che permette di conversare in modo naturale con i dispositivi senza dover ripetere il comando “Hey Google” a ogni richiesta. Questo apre potenzialmente la strada a interazioni più fluide e realistiche, con possibilità di porre domande articolate, chiedere spiegazioni o semplicemente avere uno scambio creativo con l’assistente virtuale.

Alcune funzioni più avanzate di Google Home, tra cui le automazioni più complesse, richiederanno un abbonamento a Google Home Premium.

A cosa serve “parlare con la casa” tramite Gemini?

Interessante è anche la nuova funzione Ask Home, che consente di formulare richieste in linguaggio naturale e ricevere risposte intelligenti. Se si vuole cucinare una certa ricetta, ad esempio, basta chiedere di preparare un “pad thai vegetariano”: Gemini chiederà per quante persone e poi inserirà gli ingredienti nella lista della spesa tenendo conto della risposta.

Ma ci sono tanti altri esempi possibili. Invece di impostare manualmente un timer, si può dire: “Sto bollendo delle uova, puoi impostare un timer?” e l’assistente chiederà se servono sode o alla coque, regolando i tempi in autonomia.

O ancora: da “spegni le luci e abbassa il termostato” fino a richieste più complesse come “spegni tutte le luci tranne quelle del salotto”, Gemini promette di essere in grado di interpretare il contesto e le intenzioni dell’utente, agendo di conseguenza.

Quali sono i nuovi dispositivi Google della linea Nest

Accanto al software, Google ha presentato anche una nuova gamma di hardware. La linea Nest è stata aggiornata con le nuove Nest Cam Outdoor, Nest Cam Indoor e Nest Doorbell, tutte dotate delle funzioni avanzate di Gemini.

È stato inoltre annunciato un nuovo Google Home speaker, atteso per la primavera 2026, che rappresenterà il dispositivo di punta per sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

In partnership con la catena di supermercati Walmart, inoltre, Google porterà sul mercato una telecamera e un videocitofono a basso costo, pensati per rendere l’esperienza smart home accessibile a un pubblico più ampio e non necessariamente alto-spendente.