Con Gemini organizzare un viaggio diventa più semplice, le novità di Google

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google sta per introdurre molte novità basate sull’intelligenza artificiale di Gemini sviluppate appositamente per aiutare gli utenti a organizzare le vacanze

Google

In Sintesi

Tra le novità per organizzare viaggi Google introduce Canvas, un ambiente di lavoro alimentato dall’AI Mode che funge da assistente personale.

Flight Deals, usa l’AI per analizzare le richieste dell’utente fatte in linguaggio naturale e trovare le migliori offerte sui voli.

L’AI Mode può ora automatizzare la ricerca di disponibilità su più piattaforme partner per prenotare in tempo reale ristoranti, eventi ecc.

Google sta introducendo una nuova generazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, pensati per affiancare gli utenti nell’organizzazione di un viaggio, occupandosi di tutte le varie incombenze: dall’elaborazione di itinerari fino alla ricerca delle migliori tariffe, con la possibilità, addirittura, di trasformare i programmi in prenotazioni vere e proprie.

Con questo sistema, non solo Big G affianca gli utenti nella “costruzione del viaggio ideale”, ma si dimostra ancora una volta un assistente intelligente, perfetto per qualsiasi incombenza, anche quelle che riguardano svago e intrattenimento.

Le novità di Google per organizzare un viaggio

Il cuore dell’aggiornamento è Canvas, uno spazio di lavoro alimentato da AI Mode che si trasforma in un assistente personale per l’organizzazione di viaggi su misura. L’utente deve solo descrivere il tipo di esperienza che ha in mente e selezionare l’opzione Crea Canvas, delegando all’intelligenza artificiale la ricerca delle informazioni necessarie.

In pochi istanti, il sistema genera un piano dettagliato, proponendo un documento dinamico che integra dati aggiornati su voli e hotel, informazioni di Google Maps (comprese foto, recensioni e tempi di percorrenza) e contenuti rilevanti estratti dal web. In questo modo, per programmare le proprie vacanze si può usare una specie di hub di comando centrale, che consente di confrontare le varie tariffe, scoprire ristoranti e attività nella zona o valutare altre attività costruite sulle preferenze dell’utente.

Oltre a questo, con Canvas è anche possibile porre domande mirate, chiedere alternative, modificare il percorso e ottenere supporto nella scelta tra varie opzioni. Il tutto poi viene salvato automaticamente nella cronologia dell’ AI Mode, così da poter riprendere la pianificazione in qualsiasi momento.

Altra novità interessante è Flight Deals, la funzionalità AI integrata in Google Flights che analizza i voli per individuare le offerte migliori. Il funzionamento è semplice: basta descrivere il viaggio desiderato con linguaggio naturale e lasciare che l’intelligenza artificiale interpreti le richieste per proporre varie opzioni economiche coerenti con i criteri dell’utente.

L’ultima novità riguarda le nuove capacità agentiche della Modalità AI che consentono di automatizzare la ricerca di disponibilità su più piattaforme, semplificando la scelta tra ristoranti, eventi o servizi di benessere. L’utente descrive ciò che desidera (ristoranti, eventi, concerti ecc) e l’AI consulta partner come OpenTable, Resy, Tock, Ticketmaster, StubHub, SeatGeek, VividSeats, Booksy, Fresha e Vagaro per mostrare le opzioni disponibili in tempo reale. Da lì, la prenotazione avviene tramite i link diretti.

Quando arrivano le nuove funzioni AI di Google

Questi aggiornamenti segnano un’evoluzione significativa nel modo in cui si organizza un viaggio, con l’intelligenza artificiale di Gemini che non si limita più a suggerire luoghi o monitorare tariffe ma diventa un agente attivo capace di elaborare, confrontare e proporre soluzioni personalizzate.

Per quanto riguarda la disponibilità delle varie opzioni la pianificazione dei viaggi con Canvas è disponibile solo su desktop e in esclusiva per gli Stati Uniti, per tutti gli utenti che hanno aderito alla fase sperimentale di AI Mode in Labs .

Flight Deals, invece , è già disponibile in oltre 200 paesi e territori ed è compatibile più di 60 lingue, tra cui anche l’Italiano.

Infine, la prenotazione dei ristoranti tramite AI Mode sarà attiva negli USA già da questa settimana, anche senza essere iscritti ai Labs. Le prenotazioni per eventi e appuntamenti locali continueranno invece all’interno del programma sperimentale.