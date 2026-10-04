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Gemini 4 Argon segna un lieve vantaggio su GPT-6.1 Sol nei benchmark complessivi, ma il confronto cambia molto tra compiti autonomi e contesti lunghi.

Sul piano economico le tariffe ufficiali partono uguali, però il costo reale per completare le attività premia nettamente OpenAI nelle prove analizzate.

Sol è già accessibile a utenti idonei via ChatGPT Work, Codex e API, mentre Argon resta in fase limitata con disponibilità generale ancora da definire.

Google ha rilanciato la sfida nell’intelligenza artificiale con Gemini 4 Argon, il nuovo modello di frontiera annunciato il 30 settembre. Il confronto immediato è con GPT-6.1 Sol, presentato il giorno precedente. I due modelli hanno lo stesso prezzo per token, ma le valutazioni indipendenti mostrano differenze rilevanti nel costo effettivo necessario per completare un’attività.

Secondo Artificial Analysis, Gemini 4 Argon con reasoning High raggiunge 53 punti nell’Intelligence Index. GPT-6.1 Sol, impostato al massimo livello di ragionamento, si ferma a 52. Il vantaggio di Google è quindi minimo e il quadro cambia osservando i singoli benchmark.

Gemini 4 Argon supera GPT-6.1 Sol nell’Intelligence Index

Gemini 4 Argon sembra trovarsi più a suo agio nei compiti complessi da portare avanti con un elevato grado di autonomia. È il caso dei lavori in cui il modello deve gestire diversi passaggi e utilizzare strumenti prima di arrivare al risultato finale. AutomationBench-AA mostra una differenza piuttosto netta: Argon raggiunge il 78%, contro il 65% di GPT-6.1 Sol.

Nelle attività tecniche svolte attraverso un terminale, invece, i due modelli sono quasi appaiati. Argon arriva al 57%, mentre GPT-6.1 Sol raggiunge il 56%. In questo caso il vantaggio di Google è praticamente trascurabile.

GPT-6.1 Sol passa davanti quando deve lavorare su grandi quantità di informazioni mantenendo coerenza nel tempo. Nei test dedicati ai contesti lunghi ottiene l’83%, contro l’80% di Argon. OpenAI fa meglio anche nell’AA-Briefcase, che valuta attività professionali complesse: Sol raggiunge 1564 punti, mentre Gemini si ferma a 1494.

Tradotto nell’uso pratico, Argon appare più efficace quando deve gestire in autonomia un lavoro articolato. Sol si comporta meglio quando il compito richiede di analizzare molto materiale senza perdere il filo. Nel punteggio complessivo, comunque, i due modelli restano molto vicini.

Gemini 4 Argon e GPT-6.1 Sol costano uguale, ma cambia il costo reale

Anche sul fronte dei prezzi, il confronto parte da una situazione di sostanziale parità. Gemini 4 Argon costa 2 dollari per milione di token in ingresso e 10 dollari per quelli in uscita. GPT-6.1 Sol applica le stesse tariffe. L’input recuperato dalla cache costa invece 0,10 dollari per milione di token su entrambi.

La differenza emerge quando si considera quanto costa completare effettivamente i test. Artificial Analysis stima 1,99 dollari per attività per Gemini 4 Argon, contro 0,72 dollari per GPT-6.1 Sol al massimo livello di ragionamento. Pur partendo dallo stesso prezzo per token, Sol risulta quindi molto meno costoso nelle prove considerate dall’istituto.

Per Argon, inoltre, le tariffe attuali sono promozionali. Google ha già comunicato che in seguito il prezzo salirà a 4 dollari per milione di token in ingresso e a 20 dollari per quelli in uscita.

C’è poi una grossa differenza sul fronte della disponibilità. GPT-6.1 Sol è già accessibile in ChatGPT Work e Codex agli utenti idonei. Può essere utilizzato anche tramite API, mentre non compare nelle normali conversazioni di ChatGPT.

Gemini 4 Argon è invece ancora riservato a un gruppo di esperti di sicurezza attraverso il programma Fairwind. Google prevede di estenderne l’accesso in un secondo momento, senza però indicare una data per la disponibilità generale.

Argon conquista quindi un vantaggio minimo nelle valutazioni indipendenti. Sol, però, costa sensibilmente meno per attività ed è già disponibile a una platea più ampia. Per un confronto più completo bisognerà attendere l’uscita di Gemini 4 Argon dalla fase di accesso limitato.