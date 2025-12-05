Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google ha annunciato il rilascio di Gemini 3 Deep Think, ora disponibile per gli utenti Google AI Ultra: ecco cosa può fare e come si usa

Google

Google introduce Gemini 3 Deep Think, una nuova modalità avanzata di ragionamento che migliora l’analisi di problemi complessi, disponibile nell’app Gemini per gli utenti con abbonamento Google AI Ultra.

Il modello promette prestazioni di alto livello in benchmark rigorosi grazie al ragionamento parallelo avanzato, ma resta in attesa dei primi test indipendenti e non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

Continua il programma di aggiornamento dei servizi AI di Google. L’azienda americana, infatti, ha annunciato il rilascio ufficiale di Gemini 3 Deep Think, una nuova modalità di ragionamento avanzato che potrà essere utilizzata direttamente all’interno dell’app di Gemini, offrendo un deciso salto di qualità per l’intelligenza artificiale di Google.

Arriva Gemini 3 Deep Think

Con Gemini 3 Deep Think, Google punta a offrire un netto salto di qualità per la sua intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda le capacità di ragionamento e analisi che possono richiedere la valutazione di più parametri per la risoluzione di problemi matematici, scientifici e logici.

Questo tipo di compiti, in genere, può mettere in difficoltà i modelli più avanzati ma Gemini 3 Deep Think punta a risolvere questi problemi. Naturalmente, sarà necessario attendere i primi test indipendenti per avere un’idea più precisa in merito alle reali capacità di ragionamento di questo modello AI.

Secondo Google, infatti, il modello “è leader del settore in benchmark rigorosi come Humanity’s Last Exam (41,0% senza l’uso di strumenti) e ARC-AGI-2 (un 45,1% senza precedenti con esecuzione di codice). Questo perché utilizza il ragionamento parallelo avanzato per esplorare più ipotesi contemporaneamente“.

Come si usa il ragionamemento avanzato di Gemini

Per il momento Gemini 3 Deep Think non è disponibile per tutti ma richiede l’attivazione dell’abbonamento Google AI Ultra, il piano più completo (e costoso) tra quelli con cui Google consente ai suoi utenti la possibilità di accedere alle funzionalità avanzate di Gemini. Il piano in questione, infatti, costa 274,99 euro al mese (ma il costo è ridotto a 139,99 euro al mese per i primi 3 mesi sfruttando la promozione in corso).

Gli utenti che hanno attivato Google AI Ultra possono sfruttare Deep Think direttamente dalla barra dei prompt, andando a selezionare come modelli Gemini 3 Pro. Secondo le informazioni fornite da Google, il modello è stato ottimizzato per poter garantire tempi di risposta contenuti nonostante la possibilità di sfruttare una capacità di ragionamento avanzata che richiede tanta potenza di calcolo.

Al momento, non è chiaro se e quando ci sarà la possibilità per altri utenti di sfruttare Deep Think per l’utilizzo delle capacità AI più avanzate di Gemini. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.