Gemini 3.1 Pro segna un salto nel ragionamento e nei benchmark. Dalle animazioni web al coding, fino a NotebookLM e Vertex AI: ecco come usarlo davvero nel lavoro quotidiano.

Google alza ancora l’asticella con Gemini 3.1 Pro, nuova iterazione del suo modello di intelligenza artificiale pensata per quei compiti in cui una risposta rapida non è più sufficiente. L’azienda parla di un salto nella “core reasoning” e i benchmark sembrano confermarlo: nel test ARC-AGI-2, che misura la capacità di risolvere pattern logici inediti, il modello raggiunge il 77,1%, più del doppio rispetto a Gemini 3 Pro e davanti alle proposte di Anthropic e OpenAI. Al di là delle classifiche, però, resta la questione centrale: come tradurre questa potenza in uno strumento realmente utile?

Cos’è Gemini 3.1 Pro?

Gemini 3.1 Pro rappresenta l’evoluzione della serie Gemini 3 e incarna quella “upgraded core intelligence” che Google impiega anche nel modello Deep Think. L’obiettivo dichiarato è portare nelle applicazioni quotidiane le stesse capacità utilizzate in ambito scientifico e di ricerca, riducendo la distanza tra laboratorio e uso concreto.

Le novità di Gemini 3.1 Pro

Il passo avanti non è soltanto teorico. Nei casi d’uso condivisi da Google e dalla community, Gemini 3.1 Pro è in grado di generare interfacce web complete, sistemi in stile WebOS, ambienti voxel interattivi e altri prodotti eseguibili direttamente in browser, con logiche di movimento e interazione già operative.

Sul piano grafico, il modello produce animazioni SVG pronte per il web a partire da semplici prompt testuali. I movimenti risultano più coerenti e le scene più credibili rispetto a Gemini 3 Pro. Nel ragionamento visivo, invece, riesce a individuare e spiegare illusioni ottiche partendo da fotografie apparentemente ordinarie, scomponendo ombre e oggetti negli elementi che generano la figura percepita.

Anche nei benchmark dedicati alle conoscenze specialistiche e al coding, il modello si colloca ai vertici in test come GPQA Diamond, SWE-Bench Verified e LiveCodeBench Pro. È inoltre in rollout come opzione selezionabile in GitHub Copilot, dove nelle prove preliminari riduce il numero di chiamate agli strumenti necessarie per chiudere un ticket.

Gemini 3.1 Pro, consigli pratici per sfruttarlo al massimo

La vera differenza emerge nell’uso quotidiano e professionale.

Ragionamento approfondito

Per chi utilizza l’app, ha senso riservare Gemini 3.1 Pro alle richieste che richiedono un ragionamento articolato: analisi complesse, ricerche strutturate, confronti tra scenari alternativi, sviluppo di contenuti multimediali. I piani Google AI Pro e Ultra ampliano i limiti di utilizzo e rendono più sostenibili sessioni di lavoro prolungate, soprattutto in combinazione con strumenti come Deep Research.

NotebookLM

NotebookLM diventa un alleato naturale nei progetti di studio e lavoro. Con Gemini 3.1 Pro è possibile caricare raccolte consistenti di documenti, porre domande trasversali, generare schemi e ottenere sintesi mirate. In ambito creativo e di sviluppo, il modello può essere trattato come un generatore di prototipi funzionanti: animazioni SVG, mini applicazioni web e dashboard con dati in tempo reale sono esempi già mostrati che possono essere adattati a contesti professionali.

Per sviluppatori e IT

Per sviluppatori e team IT, l’accesso via API in Google AI Studio, nella CLI, su Android Studio e nella piattaforma Antigravity consente di configurare agenti che combinano ragionamento, chiamate a tool e generazione di codice. In ambito enterprise, l’integrazione in Vertex AI e Gemini Enterprise permette di applicare queste capacità a dati proprietari per creare assistenti interni, strumenti di analisi documentale e automazioni legate al knowledge work.

Quando esce Gemini 3.1 Pro?

Gemini 3.1 Pro è già in rollout in versione preview. È disponibile nell’app Gemini, con limiti meno restrittivi per gli abbonati Google AI Pro e Ultra, e in NotebookLM in esclusiva per gli stessi piani. Sviluppatori e aziende possono accedervi tramite Gemini API in Google AI Studio, Gemini CLI, Antigravity, Android Studio, Vertex AI e Gemini Enterprise.