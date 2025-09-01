Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

IBM e NASA hanno unito le forze per creare un gemello digitale del Sole con l’intelligenza artificiale: il suo scopo? Aiutarci a prevenire le tempeste solari

123RF

Le tempeste geomagnetiche e le eruzioni solari non sono soltanto spettacoli cosmici affascinanti: possono mettere a rischio infrastrutture essenziali come satelliti, telecomunicazioni e reti elettriche. Per affrontare questa sfida, NASA e IBM hanno collaborato a un progetto senza precedenti, creando un vero e proprio gemello digitale del Sole. Questo modello di intelligenza artificiale, chiamato Surya, è capace di analizzare l’attività della nostra stella e di anticipare con maggiore precisione le conseguenze delle sue esplosioni.

Un gemello digitale per studiare il Sole

Da anni gli scienziati raccolgono dati sul comportamento del Sole grazie a strumenti come l’Osservatorio di dinamica solare (SDO), che dal 2010 invia immagini in altissima risoluzione ogni pochi secondi. Si tratta di una quantità di informazioni enorme e complessa, indispensabile per comprendere fenomeni come il vento solare o le variazioni del campo magnetico. Fino a oggi, però, interpretare questa mole di dati era un compito lento e difficile.

Surya nasce proprio per risolvere questo problema. Attraverso sofisticate architetture di apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale trasforma i dati raccolti in un gemello digitale del Sole: un modello dinamico e adattabile che simula il comportamento della stella in condizioni reali. Questo approccio consente di prevedere con più rapidità l’arrivo di una tempesta solare, offrendo così alla Terra un margine di tempo prezioso per prepararsi.

Come funziona Surya

La forza di questo sistema è la sua capacità di imparare direttamente dai dati grezzi, senza dover dipendere da interpretazioni preliminari. In questo modo Surya riesce a individuare schemi e segnali che sfuggono ai metodi tradizionali. Il modello è stato addestrato su quasi un decennio di osservazioni e ha dimostrato di poter anticipare un’eruzione con un tempo doppio rispetto ai sistemi utilizzati finora. Non solo: la sua precisione nel classificare le diverse tipologie di eruzioni solari è migliorata del 16%.

Durante i test, l’intelligenza artificiale ha integrato informazioni provenienti non soltanto da SDO, ma anche dalla sonda Parker Solar Probe e dall’Osservatorio SOHO, mostrando una versatilità che apre prospettive nuove per la ricerca spaziale. In futuro, Surya potrebbe diventare uno strumento standard non solo per l’eliofisica, ma anche per altre discipline legate alle scienze planetarie e all’osservazione della Terra.

I rischi delle tempeste solari sulla Terra

Comprendere e prevedere il clima solare non è un esercizio accademico. Una grande tempesta solare può avere effetti diretti sulla vita quotidiana. Le particelle ad alta energia e le forti variazioni del campo magnetico possono disturbare le comunicazioni radio, alterare la navigazione GPS, compromettere la sicurezza dei voli e persino causare blackout elettrici. La società contemporanea, che dipende in modo crescente dalle tecnologie satellitari e dalla rete Internet, è quindi particolarmente vulnerabile a questi eventi.

Un sistema come Surya, perciò, diventa fondamentale per offrire più tempo di preavviso e consentire a governi, aziende e centri di controllo di ridurre i rischi. Sapere due ore prima che un’eruzione potrebbe colpire la Terra significa avere la possibilità di proteggere satelliti, ridurre l’impatto sulle telecomunicazioni e contenere danni economici e sociali potenzialmente enormi.

Un passo avanti per la scienza e la tecnologia

Il progetto Surya dimostra come la combinazione tra intelligenza artificiale e ricerca spaziale possa portare a scoperte rivoluzionarie. Per la prima volta, grazie a un gemello digitale del Sole, gli scienziati hanno a disposizione uno strumento capace di unire complessità e velocità, rendendo più comprensibile e prevedibile il comportamento della nostra stella.

Questa collaborazione tra NASA e IBM non si limita a fornire risposte immediate sui fenomeni solari, ma rappresenta anche un modello di come i gemelli digitali possano essere applicati in altri settori scientifici. In un’epoca in cui l’attività del Sole potrebbe diventare sempre più rilevante per la stabilità delle nostre infrastrutture, Surya offre la speranza di un futuro più sicuro e meglio preparato alle sfide provenienti dallo Spazio.