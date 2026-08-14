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In estate come in inverno, avere gelati e dessert freschi sempre pronti in casa è un sogno per molti: niente code in gelateria, ingredienti sotto controllo e gusti personalizzati per tutta la famiglia. In questi giorni la Ninja CREAMi Scoop & Swirl è disponibile su Amazon con uno sconto del 29%, una promo interessante per portarsi a casa una macchina completa e ricca di funzioni.

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Questa gelatiera punta tutto sulla versatilità: con ben 13 programmi dedicati a gelati, sorbetti, milkshake, frozen yogurt e altre preparazioni, permette di spaziare dai dessert più classici alle ricette leggere o proteiche. La tecnologia con pala dedicata lavora gli ingredienti fino a ottenere texture cremose e uniformi, così puoi divertirti a creare gusti personalizzati, anche vegani o a basso contenuto calorico, direttamente nella tua cucina. In dotazione hai inoltre due vasetti da 480 ml con relativi coperchi e un ricettario per iniziare subito a sperimentare nuove combinazioni.

Ninja CREAMi Scoop & Swirl in offerta su Amazon: sconto del 29%

La promo su Amazon rende la Ninja CREAMi Scoop & Swirl particolarmente interessante per chi vuole una gelatiera completa senza salire sui prezzi dei modelli professionali. Con lo sconto del 29%, il Ninja CREAMi Scoop & Swirl è disponibile con uno sconto del 29%, una cifra che rende più accessibile una macchina pensata per un uso intensivo e creativo. Parliamo di un prodotto di fascia medio-alta, con dotazione ricca (due vasetti, coperchi, pala, vassoio antiperdite e ricettario) che si posiziona come scelta interessante per chi ama preparare gelati in casa con una sola soluzione compatta.

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La gelatiera Ninja con i 13 programmi per dessert cremosi e sorbetti

Se ami i dessert freddi ma vuoi controllare ingredienti, zuccheri e calorie, questa gelatiera è pensata proprio per trasformare la tua cucina in una piccola gelateria domestica, con risultati personalizzati per ogni gusto ed esigenza.

13 programmi dedicati : puoi passare da gelato, sorbetto, milkshake e frozen yogurt ad altre preparazioni con la semplice pressione di un pulsante, adattando ogni ricetta alle preferenze della famiglia.

: puoi passare da gelato, sorbetto, milkshake e frozen yogurt ad altre preparazioni con la semplice pressione di un pulsante, adattando ogni ricetta alle preferenze della famiglia. Tecnologia Creamify con pala Creamerizer : la pala trita e lavora gli ingredienti in modo uniforme, trasformandoli in gelati e milkshake dalla consistenza cremosa, senza pezzi di ghiaccio fastidiosi.

: la pala trita e lavora gli ingredienti in modo uniforme, trasformandoli in gelati e milkshake dalla consistenza cremosa, senza pezzi di ghiaccio fastidiosi. Modalità per dessert proteici : grazie al programma CREAMiFIT puoi usare mix e preparati proteici per creare dessert a basso contenuto calorico , ideali per chi segue diete sportive o controllate ma non vuole rinunciare al gusto.

: grazie al programma CREAMiFIT puoi usare mix e preparati proteici per creare dessert a , ideali per chi segue diete sportive o controllate ma non vuole rinunciare al gusto. Massima libertà di ricette : puoi realizzare varianti vegane, leggere o ricche, sperimentando con ingredienti freschi e combinazioni originali al posto dei soliti gusti confezionati.

: puoi realizzare varianti vegane, leggere o ricche, sperimentando con ingredienti freschi e combinazioni originali al posto dei soliti gusti confezionati. Dotazione completa con 2 vasetti da 480 ml : i contenitori con coperchi ti permettono di preparare più gusti, conservarli in freezer e servirli quando preferisci, ottimizzando tempi e organizzazione.

: i contenitori con coperchi ti permettono di preparare più gusti, conservarli in freezer e servirli quando preferisci, ottimizzando tempi e organizzazione. Dimensioni compatte: con 33,4 cm di lunghezza, 24,1 cm di profondità e 44,5 cm di altezza si integra facilmente sul piano cucina, senza occupare lo spazio di un elettrodomestico professionale.

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FAQ Quanti programmi ha la gelatiera Ninja CREAMi Scoop & Swirl? La Ninja CREAMi Scoop & Swirl offre 13 programmi diversi per gelati, sorbetti, milkshake, frozen yogurt e altri dessert. Posso preparare dessert proteici con la Ninja CREAMi Scoop & Swirl? Sì, grazie al programma CREAMiFIT puoi usare mix e preparati proteici per dessert a basso contenuto calorico. La Ninja CREAMi Scoop & Swirl è adatta a ricette vegane? Sì, puoi utilizzare ingredienti vegetali e creare gelati e sorbetti vegani personalizzati con i diversi programmi disponibili. Quali sono le dimensioni della Ninja CREAMi Scoop & Swirl? La gelatiera misura 33,4 cm di lunghezza, 24,1 cm di profondità e 44,5 cm di altezza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.