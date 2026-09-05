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Ninja CREAMi Gelatiera, macchina per gelati e dessert cremosi con 7 programmi automatici e 2 cestelli, oggi in offerta con sconto del 36%

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D’estate come d’inverno, preparare gelati cremosi e dessert freschi in casa senza complicazioni è il sogno di chi ama coccolarsi dopo i pasti o stupire gli ospiti. In questi giorni la Ninja CREAMi è proposta con uno sconto del 36%, un’occasione per portarsi in cucina una macchina versatile che promette risultati da gelateria con il minimo sforzo.

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La Ninja CREAMi Gelatiera permette di trasformare rapidamente basi congelate in gelato, sorbetto, smoothie bowl, frappè e gelati leggeri, offrendo un notevole margine di personalizzazione. Basta riempire i cestelli con gli ingredienti preferiti, congelarli per 24 ore e far fare tutto alla macchina, che lavora la miscela fino a ottenere una consistenza liscia e vellutata. Con i suoi 7 programmi preimpostati e la possibilità di aggiungere mix-in come cioccolato, biscotti o frutta secca, diventa uno strumento pratico per creare dessert su misura, inclusi quelli con pochi zuccheri, senza latticini o vegani. I componenti rimovibili, inoltre, sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida.

Ninja CREAMi in offerta su Amazon: sconto del 36% per la gelatiera versatile

Con la promozione attuale su Amazon, la Ninja CREAMi Gelatiera scende a 159,00€ grazie a uno sconto del 36%, un prezzo competitivo per una macchina che non si limita al semplice gelato ma copre un’intera gamma di dessert freddi. Si posiziona in una fascia di mercato interessante per chi vuole qualcosa di più evoluto rispetto alle gelatiere basiche, senza arrivare ai costi delle soluzioni professionali. A questa cifra diventa un acquisto particolarmente allettante per chi prepara spesso dolci in casa e cerca un elettrodomestico capace di supportare stili alimentari differenti, dalle versioni classiche a quelle più leggere o vegane, mantenendo una buona facilità d’uso.

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La gelatiera Ninja con i 7 programmi automatici e i doppi cestelli

Se ami i dessert freddi ma non vuoi rinunciare al controllo sugli ingredienti, una macchina versatile come questa può semplificare la routine in cucina e ampliare le possibilità rispetto ai classici gelati confezionati.

Trasforma quasi qualsiasi base in gelato e dessert : puoi partire da preparazioni molto diverse, ottenendo non solo gelato ma anche sorbetti, smoothie bowl e frappè, così da adattare ogni ricetta alle diverse occasioni, dalla colazione alla merenda.

: puoi partire da preparazioni molto diverse, ottenendo non solo gelato ma anche sorbetti, smoothie bowl e frappè, così da adattare ogni ricetta alle diverse occasioni, dalla colazione alla merenda. Procedura semplice in quattro passaggi : riempi i cestelli con gli ingredienti preferiti, congeli per 24 ore, avvii la lavorazione e servi in pochi minuti, riducendo al minimo la complessità delle ricette fai-da-te.

: riempi i cestelli con gli ingredienti preferiti, congeli per 24 ore, avvii la lavorazione e servi in pochi minuti, riducendo al minimo la complessità delle ricette fai-da-te. Massima personalizzazione dei dessert : puoi scegliere tra varianti esagerate, a basso contenuto di zuccheri, senza latticini o vegane, così ogni membro della famiglia trova il proprio equilibrio tra gusto e necessità alimentari.

: puoi scegliere tra varianti esagerate, a basso contenuto di zuccheri, senza latticini o vegane, così ogni membro della famiglia trova il proprio equilibrio tra gusto e necessità alimentari. 7 programmi preimpostati (gelato, gelato artigianale all’italiana, sorbetto, smoothie bowl, gelato light, frappè, extra) che regolano automaticamente la lavorazione, aiutandoti a ottenere la consistenza ideale anche senza esperienza.

(gelato, gelato artigianale all’italiana, sorbetto, smoothie bowl, gelato light, frappè, extra) che regolano automaticamente la lavorazione, aiutandoti a ottenere la consistenza ideale anche senza esperienza. 2 cestelli per dessert fino a 900 ml totali : puoi preparare fino a tre gusti diversi per volta, ideale per chi vuole servire più opzioni durante una cena o avere sempre alternative pronte in freezer.

: puoi preparare fino a tre gusti diversi per volta, ideale per chi vuole servire più opzioni durante una cena o avere sempre alternative pronte in freezer. Componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie: cestelli, coperchi e pala si puliscono facilmente nel cestello superiore, riducendo il tempo dedicato alla manutenzione dopo ogni utilizzo.

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Ninja CREAMi Gelatiera, approfitta dell’offerta lampo al 36% di sconto prima che le scorte finiscano.

FAQ Come funziona la Ninja CREAMi Gelatiera per preparare il gelato in casa? Riempi i cestelli con gli ingredienti, congeli per 24 ore e poi avvii il programma scelto che lavora la base fino a renderla cremosa. Posso preparare gelati senza lattosio o vegani con la Ninja CREAMi? Sì, puoi usare bevande vegetali o basi senza latticini e a basso contenuto di zuccheri per creare dessert vegani o light. Quanti gusti posso preparare con la Ninja CREAMi contemporaneamente? Grazie ai 2 cestelli inclusi puoi ottenere fino a 900 ml di dessert e preparare fino a tre gusti diversi per volta. I componenti della Ninja CREAMi sono lavabili in lavastoviglie? Sì, i componenti rimovibili come cestelli, coperchi e pala si possono lavare nel cestello superiore della lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.