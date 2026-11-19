Ninja CREAMi Deluxe, gelatiera versatile oggi quasi a metà prezzo
La gelatiera Ninja CREAMi Deluxe con 10 programmi e due vasetti da 710 ml per creare dessert oggi in offerta con il 44%.
Preparare dessert diversi e scegliere gli ingredienti in base ai propri gusti può essere complicato quando si ha a disposizione solo una soluzione standard. La Ninja CREAMi Deluxe è proposta a 149,99 euro, con uno sconto del 44%.
Con 10 programmi, questa gelatiera permette di preparare gelato, sorbetto, milkshake, frappé e granita, oltre a sperimentare con ingredienti e gusti a scelta. La confezione include due vasetti da 710 ml e le modalità Top e Bottom consentono di abbinare due gusti nello stesso contenitore. Si possono creare anche varianti vegane, proteiche o a basso contenuto calorico.
Ninja CREAMi Deluxe con il 44% di sconto e circa 118 euro di risparmio
La gelatiera Ninja CREAMi Deluxe è disponibile a 149,99 euro, con uno sconto del 44%. In base al prezzo e alla percentuale indicati, il risparmio è di circa 118 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito. Il prezzo consente di valutare una macchina che offre 10 programmi e due vasetti inclusi, utili per preparare dessert differenti o condividerli. Puoi acquistare la Ninja CREAMi Deluxe a 149,99 euro. Non sono indicate informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.
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La gelatiera Ninja con 10 programmi e due vasetti da 710 ml
Se vuoi preparare dessert con gusti e ingredienti scelti da te, le diverse funzioni della gelatiera offrono varie possibilità senza limitarsi a un solo tipo di preparazione:
- 10 programmi per dessert diversi: tra le opzioni ci sono gelato, sorbetto, milkshake, frappé e granita; puoi così alternare preparazioni differenti in base ai tuoi gusti.
- Due vasetti da 710 ml: la dotazione consente di preparare porzioni da condividere con amici e familiari. Sono inclusi anche i coperchi per i contenitori.
- Modalità Top e Bottom: permettono di creare un vasetto deluxe con due gusti, per combinare, ad esempio, vaniglia e ciliegia nello stesso contenitore.
- Ingredienti personalizzabili: puoi realizzare ricette classiche o provare varianti vegane, proteiche e a basso contenuto calorico, in base alle tue preferenze.
- Accessori inclusi: oltre ai vasetti, la confezione comprende pala mescolatrice, vassoio antiperdite e ricettario, per avere a disposizione gli elementi indicati per iniziare a usare la macchina.
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FAQ
Ha 10 programmi, tra cui gelato, sorbetto, milkshake, frappé e granita.
Sono inclusi due vasetti da 710 ml ciascuno, con i relativi coperchi.
Sì. Le modalità Top e Bottom permettono di creare un vasetto deluxe con due gusti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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