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Preparare dessert diversi e scegliere gli ingredienti in base ai propri gusti può essere complicato quando si ha a disposizione solo una soluzione standard. La Ninja CREAMi Deluxe è proposta a 149,99 euro, con uno sconto del 44%.

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Con 10 programmi, questa gelatiera permette di preparare gelato, sorbetto, milkshake, frappé e granita, oltre a sperimentare con ingredienti e gusti a scelta. La confezione include due vasetti da 710 ml e le modalità Top e Bottom consentono di abbinare due gusti nello stesso contenitore. Si possono creare anche varianti vegane, proteiche o a basso contenuto calorico.

Ninja CREAMi Deluxe con il 44% di sconto e circa 118 euro di risparmio

La gelatiera Ninja CREAMi Deluxe è disponibile a 149,99 euro, con uno sconto del 44%. In base al prezzo e alla percentuale indicati, il risparmio è di circa 118 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito. Il prezzo consente di valutare una macchina che offre 10 programmi e due vasetti inclusi, utili per preparare dessert differenti o condividerli. Puoi acquistare la Ninja CREAMi Deluxe a 149,99 euro. Non sono indicate informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.

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La gelatiera Ninja con 10 programmi e due vasetti da 710 ml

Se vuoi preparare dessert con gusti e ingredienti scelti da te, le diverse funzioni della gelatiera offrono varie possibilità senza limitarsi a un solo tipo di preparazione:

10 programmi per dessert diversi : tra le opzioni ci sono gelato, sorbetto, milkshake, frappé e granita; puoi così alternare preparazioni differenti in base ai tuoi gusti.

: tra le opzioni ci sono gelato, sorbetto, milkshake, frappé e granita; puoi così alternare preparazioni differenti in base ai tuoi gusti. Due vasetti da 710 ml : la dotazione consente di preparare porzioni da condividere con amici e familiari. Sono inclusi anche i coperchi per i contenitori.

: la dotazione consente di preparare porzioni da condividere con amici e familiari. Sono inclusi anche i coperchi per i contenitori. Modalità Top e Bottom : permettono di creare un vasetto deluxe con due gusti, per combinare, ad esempio, vaniglia e ciliegia nello stesso contenitore.

: permettono di creare un vasetto deluxe con due gusti, per combinare, ad esempio, vaniglia e ciliegia nello stesso contenitore. Ingredienti personalizzabili : puoi realizzare ricette classiche o provare varianti vegane, proteiche e a basso contenuto calorico, in base alle tue preferenze.

: puoi realizzare ricette classiche o provare varianti vegane, proteiche e a basso contenuto calorico, in base alle tue preferenze. Accessori inclusi: oltre ai vasetti, la confezione comprende pala mescolatrice, vassoio antiperdite e ricettario, per avere a disposizione gli elementi indicati per iniziare a usare la macchina.

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FAQ Quanti programmi ha la Ninja CREAMi Deluxe? Ha 10 programmi, tra cui gelato, sorbetto, milkshake, frappé e granita. Quanti vasetti sono inclusi nella confezione? Sono inclusi due vasetti da 710 ml ciascuno, con i relativi coperchi. È possibile preparare due gusti nello stesso vasetto? Sì. Le modalità Top e Bottom permettono di creare un vasetto deluxe con due gusti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.