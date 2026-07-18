Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Abbiamo aperto il Set Allenatore Fuoriclasse di GCC Pokémon Megaevoluzione — Buio Pesto e provato i nuovi Mazzi Sfida Strategica. Ecco la nostra recensione tra Mega Darkrai-ex, Morpeko-ex, Mega Slowbro-ex e Mega Chandelure-ex

Ufficio stampa The Pokémon Company International

La nuova espansione porta con sé delle carte interessanti, tra cui il protagonista Mega Darkrai-ex;

Morpeko-ex in versione Rara Illustrazione Speciale è già destinato a diventare una delle chase card dell'espansione;

Interessanti le sinergie tra Slowpoke e Slowbro, così come Mega Chandelure-ex.

Con Megaevoluzione — Buio Pesto, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon inaugura ufficialmente una nuova fase dedicata alle Megaevoluzioni. L’espansione, uscita il 17 luglio 2026, mette naturalmente sotto i riflettori Mega Darkrai-ex, protagonista assoluto del set, ma costruisce attorno a lui un insieme di carte con sinergie e strategie interessanti.

Grazie a The Pokémon Company International ho avuto modo di provare l’espansione ricevendo un Set Allenatore Fuoriclasse e due nuovi Mazzi Sfida Strategica dedicati a Slowbro e Miraidon.

Avevo già parlato della linea evolutiva di Slowpoke, Slowbro e Mega Slowbro-ex, che ho avuto la fortuna di trovare nelle bustine, ma averli tra le mani fa tutto un altro effetto. Vi racconterò anche delle loro mosse e abilità, ma… procediamo con ordine.

Un’espansione elegante che punta tutto sul nero

Il Set Allenatore Fuoriclasse segue la formula ormai consolidata delle ETB del GCC Pokémon, con bustine dell’espansione, accessori da gioco e tutto il necessario per iniziare a costruire un mazzo. Innanzitutto a colpire è il packaging, completamente nero, con un’illustrazione di Mega Darkrai in un grigio argenteo super raffinato. Graziosa anche la moneta viola che riporta un’illustrazione di Mega Darkrai e la promo speciale di Zarude.

Libero.it

La parte più divertente, naturalmente, resta l’apertura dei pacchetti. In questo caso la fortuna è stata dalla mia parte: tra le carte più interessanti trovate ci sono la Rara Illustrazione Speciale di Morpeko-ex, Mega Chandelure-ex e l’intera linea evolutiva di Slowpoke, Slowbro e Mega Slowbro-ex, oltre a Mega Delphox-ex, Lurantis-ex e una Rara Illustrazione di Armarouge.

Nella nuova espansione, ad ogni modo, ci sono:

6 Pokémon-ex Megaevoluzione;

4 Pokémon-ex;

11 carte Rare Illustrazione di Pokémon;

18 Pokémon e carte Allenatore in versione Ultrarara;

6 Pokémon e carte Aiuto in versione Rara Illustrazione Speciale.

Mega Darkrai-ex è la vera star dell’espansione

Anche senza averlo trovato nelle bustine, basta dare uno sguardo alla lista delle carte per capire quale sia il volto di Buio Pesto. Mega Darkrai-ex domina l’espansione sotto ogni punto di vista. È il Pokémon scelto per rappresentare il set, è la carta più ambita dai collezionisti ed è destinata a essere una delle più costose di questa nuova ondata di Megaevoluzioni.

La versione Rara Illustrazione Speciale è probabilmente una delle opere più riuscite degli ultimi mesi nel GCC Pokémon: una composizione ricca di dettagli, con un Darkrai che emerge dall’oscurità e riesce a trasmettere perfettamente la natura del Pokémon.

Anche dal punto di vista del gioco, Mega Darkrai-ex sembra destinato a ritagliarsi uno spazio importante grazie all’enorme quantità di danni che può infliggere se i Pokémon in panchina hanno dei segnalini danno, o la possibilità di mettere KO l’avversario in un colpo se è affetto da una condizione speciale.

Due combo sono possibili: una con Toxtricity, la cui abilità permette di assegnare una energia Buio a un Pokémon in panchina in cambio di due segnalini danno; l’altra con la Campanella Oscura, che confonde entrambi i Pokémon attivi a patto che non siano di tipo Buio.

Morpeko-ex è una delle sorprese più belle del set

La carta che mi ha fatto esultare durante l’apertura è stata però un’altra. La Rara Illustrazione Speciale di Morpeko-ex è una di quelle carte che dal vivo rendono molto più che nelle immagini di anteprima.

L’illustrazione è ricca di movimento, sfrutta molto bene i colori e riesce a dare personalità a un Pokémon che spesso passa in secondo piano rispetto ad altri protagonisti della serie. Senza contare che, personalmente, mi rappresenta.

Libero.it

Sul piano ludico, Morpeko-ex permette di rinnovare completamente la propria mano, scartando le carte e pescandone sei. Inoltre, è in grado di infliggere ingenti danni tanti più sono i segnalini danno presenti su di esso.

Non è un caso che sia già considerata una delle chase card dell’espansione. È ancora presto per determinarne il valore definitivo ma nei primi giorni dopo l’uscita ha già raggiunto cifre importanti sui marketplace come TGCPlayer e Cardmarket. Al di là del valore economico, è una carta destinata a conquistare molti collezionisti semplicemente perché rappresenta uno dei migliori artwork dell’intero set.

Slowpoke, Slowbro e Mega Slowbro-ex funzionano in sinergia

Tra le carte che aspettavo di più c’era però la linea evolutiva di Slowpoke. Qualche settimana fa avevo avuto l’occasione di mostrarla in anteprima esclusiva su Libero.it e ritrovarla adesso tra le bustine ha avuto un sapore particolare.

Le tre illustrazioni sembrano quasi raccontare una piccola storia. Slowpoke mantiene la sua consueta espressione svagata, Slowbro ci osserva senza perdere quell’aria rilassata che lo contraddistingue, mentre Mega Slowbro-ex porta tutto all’estremo trasformando il gigantesco Shellder in assoluto protagonista della scena.

Anche dal punto di vista del gioco la linea appare ben costruita. Anche senza ricorrere alla Megaevoluzione, Slowbro può infliggere un’enorme quantità di danni a patto che il giocatore che lo usa non abbia nessuna carta in mano. Per questo è importante la sinergia con altre carte, come Slowpoke che permette di scartare quante carte si vuole.

Mega Chandelure-ex convince sia come carta da gioco sia come pezzo da collezione

Un’altra carta interessante è Mega Chandelure-ex. L’illustrazione sfrutta molto bene le tonalità viola, rosa e blu tipiche del Pokémon, creando una scena d’impatto che valorizza una delle Megaevoluzioni più scenografiche dell’espansione.

La sua forza sta nell’infliggere danni proporzionalmente al costo di ritirata del Pokémon avversario, aumentato peraltro di 1 dalla sua abilità. Avere quindi più Mega Chandelure-ex in gioco significa trasformare quello attivo in una macchina da guerra, rendendo difficile la ritirata dell’avversario.

Micidiale, infine, la combo con la Gemma Gravitazionale, che aumenta il costo di ritirata di entrambi i Pokémon attivi di una energia.

I Mazzi Sfida Strategica di Slowbro e Miraidon

Oltre al Set Allenatore Fuoriclasse abbiamo provato anche i due nuovi Mazzi Sfida Strategica. Quello dedicato a Slowbro è probabilmente il più interessante dei due, grazie alla sinergia di cui abbiamo già parlato. Ma quello dedicato a Miraidon riserva comunque delle sorprese: mentre il Pokémon permette di trasferire fino a due energie Elettro su altri Pokémon quando viene messo KO, è Vikavolt a sferrare enormi danni se gli è stata assegnata una Energia Voltaica (attenzione però, quella non la si può trasferire con l’abilità di Miraidon).

In generale, l’espansione Megaevoluzione — Buio Pesto continua ad aggiungere valore al GCC sfruttando l’amata meccanica delle Mega, ma offrendo anche ai collezionisti degli splendidi artwork.