Sveliamo in anteprima due nuovissime carte dell'espansione Megaevoluzione — Equilibrio Perfetto: Clefairy e Clefairy rara illustrazione

The Pokémon Company International ha ufficialmente alzato il sipario su Megaevoluzione — Equilibrio Perfetto, la nuova e attesissima espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Il set, che si incentra su una delle meccaniche più amate di sempre, sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2026.

Per l’occasione, mostriamo in anteprima esclusiva ai lettori di Libero Tecnologia alcune delle carte protagoniste della nuova espansione. Ecco quali sono le novità e cosa contiene il set.

Clefairy 030/088 e Clefairy 094/088: la nostra anteprima esclusiva di Equilibrio Perfetto

In occasione del lancio dell’espansione Megaevoluzione — Equilibrio Perfetto, abbiamo avuto modo di visionare in anteprima esclusiva alcune delle carte che saranno disponibili a partire dal 27 marzo 2026.

Si tratta, nello specifico, delle carte Clefairy 030/088 e Clefairy 094/088 rara illustrazione, che vi mostriamo qui sotto:

Le carte vedono come protagonista l’amato Pokémon di prima generazione, salito alla ribalta grazie all’introduzione di Mega Clefable, la Megaevoluzione della sua forma finale, in Leggende Pokémon: Z-A e nell’espansione Equilibrio Perfetto.

La carta rara illustrazione, a firma di Cona Nitanda, ritrae Clefairy nel suo habitat naturale, intento a contemplare un cielo stellato e ad assorbire la luce della luna. I colori pastello e il tratto morbido conferiscono a questa illustrazione un tocco elegante.

Clefairy è dotato di due attacchi:

Sonoqui , che con un’energia Psiche consente di sostituire il Pokémon attivo dell’avversario con uno in panchina;

Tonfo, che con due energie Psiche infligge 30 punti danno al Pokémon avversario.

Megaevoluzione — Equilibrio Perfetto: le nuove carte, tra potere assoluto e rischi

Questa espansione introduce nuove carte nella cornice della città di Luminopoli, la metropoli in cui è ambientata la storia del videogioco Leggende Pokémon: Z-A, in continuità con Ascesa Eroica.

A differenza dei Pokémon Megaevoluti introdotti con XY, quelli dell’espansione Megaevoluzione seguono regole leggermente diverse, comportandosi più similmente a un’evoluzione normale.

La vera rivoluzione risiede nel fatto che i nuovi Pokémon-ex hanno una quantità colossale di punti salute e attacchi potentissimi, ma c’è un rovescio della medaglia: quando vengono sconfitti, l’avversario può pescare tre carte premio.

Tra i protagonisti assoluti troveremo quattro pesi massimi che faranno il loro debutto in Megaevoluzione — Equilibrio Perfetto:

Mega Zygarde-ex ;

; Mega Starmie-ex ;

; Mega Clefable-ex ;

; Mega Skarmory-ex.

Cosa contengono le bustine

L’espansione si preannuncia ricchissima per collezionisti e giocatori competitivi. Il set includerà oltre 120 carte, tra cui:

4 Pokémon-ex Megaevoluzione;

9 Pokémon-ex;

11 carte rare illustrazione di Pokémon;

18 Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara;

6 Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale.

Le date da segnare sul calendario

Se non riuscite ad aspettare il 27 marzo, ci sono diverse strade per mettere le mani sulle nuove carte in anticipo.

A partire dal 14 marzo 2026, i negozi indipendenti che aderiscono al programma Play! Pokémon ospiteranno eventi speciali e tornei pre-release per testare il set dal vivo.

Inoltre, gli amanti del digitale potranno giocare con la nuova espansione già dal 26 marzo 2026 su GCC Pokémon Live per iOS, Android, macOS e Windows, ottenendo bonus esclusivi all’accesso.

Il viaggio verso Luminopoli è appena iniziato. Riuscirete a padroneggiare l’Equilibrio Perfetto?