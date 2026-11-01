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Le Chonk è il nuovo modello di Mistral AI: un gatto ciccione diventato simbolo della sfida europea agli hacker e ai colossi tecnologici

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Mistral Large 4, soprannominato Le Chonk, è un modello europeo con circa mille miliardi di parametri, progettato soprattutto per individuare e correggere vulnerabilità informatiche.

Rilasciato con pesi aperti, può essere scaricato e modificato, ma richiede infrastrutture potenti e presenta rischi di uso improprio da parte degli attaccanti.

Mistral punta a offrire ad aziende e istituzioni un’alternativa europea a Stati Uniti e Cina, mantenendo i dati sensibili sui propri server.

Immaginate un gatto rosso, lento, particolarmente in carne. Immaginatelo appagato, un po’ pigro, mentre si aggira per casa con espressione un po’ buffa. Ecco, avrete il protagonista di un meme molto diffuso sul web: con chonk (o Le Chonk), infatti, sui social si intende proprio questo genere di felini corpulenti, che suscitano sempre inevitabilmente un sorriso.

Bene, però oggi non parliamo dell’indiscutibile simpatia di questa tipologia di gatti, ma di… un’intelligenza artificiale europea che ha dichiarato guerra alle falle informatiche. Si tratta di Mistral AI, che ha scelto proprio il nomignolo del meme per il suo modello più grande, di recente rilascio e accessibile a tutti.

Chi è Le Chonk, il gatto ciccione di Mistral

Il (non) gatto in questione ha un fiuto particolare: al posto dei topi va a caccia di vulnerabilità, difetti o debolezze nel codice che possono essere sfruttate da malintenzionati, cybercriminali o hacker. Il nome ufficiale è Mistral Large 4, ed è stato presentato proprio con un video promozionale che mostra un grosso gatto arancione accanto al numero 4.

Il soprannome Le Chonk richiama le dimensioni del modello, che conta circa mille miliardi di parametri, cioè i valori numerici che un’intelligenza artificiale impara durante l’addestramento e che ne definiscono le capacità. Per gestire una mole simile, Mistral ha usato un’architettura chiamata mixture of experts: la rete è divisa in tanti blocchi specializzati e, per ogni parola elaborata, ne accende solo una parte, circa 50 miliardi di parametri.

Così il modello resta enorme sulla carta e più leggero nel lavoro quotidiano. Le Chonk legge testi e immagini e può tenere in memoria fino a un milione di token in una sola richiesta, abbastanza per analizzare documenti molto lunghi o interi archivi di codice. Secondo l’azienda è il primo di una nuova serie di modelli, finanziata con un round da 3 miliardi di euro.

Un cacciatore di falle informatiche

Come abbiamo accennato, il terreno su cui Mistral punta di più è la cybersecurity: Le Chonk è stato addestrato per trovare, riprodurre e scrivere la correzione di falle anche di grande dimensione. L’azienda europea sostiene che il modello rientri fra i primi cinque al mondo nel Cyber Index di Artificial Analysis, una classifica che misura quanto un’IA sa individuare e correggere difetti in software reali, e che fra i modelli aperti sviluppati fuori dalla Cina sia in testa con ampio margine.

Su questo fronte i test indipendenti confermano i numeri dell’azienda: Artificial Analysis gli attribuisce l’81,7% in una prova di riproduzione e correzione delle vulnerabilità. Nella scrittura di codice, Mistral dichiara di superare modelli cinesi come DeepSeek. Nelle valutazioni generali il quadro è più modesto: nell’indice complessivo di Vals AI il modello si piazza 32° su 44. Le Chonk resta quindi un gatto specializzato, molto bravo in un mestiere e meno brillante come tuttofare.

Il gatto? È uscito di casa

La caratteristica che fa discutere è l’approccio open-weight. I pesi sono i parametri del modello: pubblicarli significa permettere a chiunque di installarlo sui propri server. Dal 29 ottobre 2026 Le Chonk si scarica gratis da Hugging Face, la piattaforma di riferimento per i modelli aperti, senza richieste di autorizzazione.

La licenza consente di usarlo, modificarlo e venderci sopra dei prodotti; solo chi lo offre come servizio a terzi deve firmare un accordo commerciale con Mistral. Per farlo girare serve comunque un’infrastruttura da data center: la configurazione proposta da Hugging Face prevede otto GPU Nvidia H200. Il pubblico naturale sono aziende, enti pubblici e centri di ricerca.

Questa scelta è a doppio taglio: uno strumento che scova le falle aiuta chi difende i sistemi informatici e fa gola a chi li attacca. Mistral ha introdotto filtri automatici per bloccare le richieste pericolose e, prima del rilascio, ha fatto testare a partner verificati e autorità nazionali una versione con meno restrizioni. Una volta diffusi, però, i pesi funzionano secondo le regole di chi li installa, e un file condiviso online resta in circolazione per sempre.

La scommessa europea contro Usa e Cina

Dietro il gatto c’è anche, non nascondiamolo, una partita politica. Le Chonk è stato addestrato in Europa e permette a imprese e amministrazioni di tenere i dati sensibili sui propri server, senza passare da infrastrutture americane o cinesi.

OpenAI, Anthropic e Microsoft hanno sviluppato versioni dei loro modelli dedicate alla sicurezza informatica, accessibili attraverso i propri servizi; i laboratori cinesi, invece, dominano da tempo il campo dei modelli aperti. Mistral prova a infilarsi nel mezzo, con un modello aperto che vuole essere il più forte costruito fuori dalla Cina. Il gatto ciccione ha le carte per farsi notare: resta da capire chi, fra difensori e attaccanti, saprà sfruttarne meglio il fiuto.