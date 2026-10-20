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Un nuovo studio giapponese indaga il legame tra gatti e proprietari, analizzando il ruolo degli ormoni, della vicinanza fisica e dei loro effetti sul benessere emotivo

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Una ricerca dell’Università di Kyoto ha esaminato per un mese il rapporto quotidiano tra 29 gatti e 19 proprietari, analizzando vicinanza, ormoni e umore.

I livelli di ossitocina di gatti e persone risultano collegati; quando l’ormone è più alto nel felino, il proprietario tende a mostrare meno cortisolo e malumore.

La vicinanza fisica sembra contare più degli anni di convivenza, ma il campione ridotto e l’assenza di prove causali richiedono ulteriori ricerche.

Decidono quando è ora di mangiare, occupano la tastiera nel momento meno opportuno, pretendono coccole e poi se ne vanno senza preavviso… eppure chi vive, con uno di loro tende a perdonargli tutto, e a cercarne la compagnia nei momenti più pesanti della giornata. È la magia del gatto, una sorta di incantesimo che ha trovato, nel corso dei secoli, riscontri anche nelle poesie (si pensi a Baudelaire) e nelle canzoni.

Ma… se l’incantesimo avesse una spiegazione? Ecco, in realtà ce l’ha eccome. Un gruppo di ricercatori giapponesi ha provato a capire da dove nasca questa influenza, andando a cercare le sue origini in modo insolito, indagando sia il corpo felino che quello umano. La loro intuizione si è rivelata corretta, e ha portato dritta agli ormoni di entrambi.

Un ascendente che la scienza faticava a spiegare

Possiamo serenamente sostenere (e ricordare) che è ben noto che gli animali domestici facciano bene alla salute: i benefici della compagnia dei cani sono stati ampiamente dimostrati, sia sul piano fisico come su quello psicologico. C’è però qualcosa che molti non sanno: mentre con i cani i risultati sono piuttosto coerenti, con i gatti il quadro è sempre rimasto confuso.

Uno studio del 2016 aveva rilevato che i proprietari di cani ottenevano punteggi più alti su tutte le dimensioni del benessere misurate, e già negli anni Novanta, seguendo per dieci mesi persone appena diventate padrone di un animale, i ricercatori avevano notato che i benefici legati al gatto si esaurivano entro i primi cinque mesi.

Nel 2020 una ricerca giapponese era arrivata perfino ad associare la presenza di un gatto a un benessere mentale più basso negli adolescenti: dati che, però, stridono con l’esperienza di milioni di persone e con la popolarità dei felini, che in Giappone hanno ormai superato i cani come animale domestico più diffuso. Proprio da questa contraddizione è partito il lavoro dell’Università di Kyoto.

Lo studio: un mese nella vita di gatti e padroni

L’ipotesi dei ricercatori era che a contare fosse la qualità del rapporto quotidiano, più del semplice fatto di avere un gatto in casa. Per verificarla hanno eseguito uno studio, pubblicato sulla rivista Science, che seguito per un mese 29 gatti e 19 proprietari, reclutati con volantini e annunci sui social.

Sul collare di ogni animale è stato applicato un piccolo sensore Bluetooth che registrava quanto tempo il gatto trascorreva vicino alle persone della casa. Nello stesso periodo il team ha raccolto campioni di urina da gatti e umani per analizzarne gli ormoni, ha osservato il comportamento degli animali e ha chiesto ai proprietari di descrivere il proprio umore attraverso dei questionari.

L’ossitocina, il filo che lega gatto e proprietario

Gli ormoni al centro dell’analisi sono due: l’ossitocina, coinvolta nei legami affettivi e nel rapporto tra genitori e figli, e il cortisolo, conosciuto come ormone dello stress. I livelli di ossitocina misurati nei gatti e nei loro proprietari risultano correlati, tanto che quando salgono nell’uno tendono a salire anche nell’altro, e in entrambi i casi si legano alla vicinanza fisica registrata dai sensori.

È qui che emerge l’ascendente felino: quando l’ossitocina del gatto è più alta, il proprietario presenta meno cortisolo e meno stati d’animo negativi, e il suo malumore appare collegato più agli ormoni dell’animale che ai propri. Come se il gatto facesse, almeno in parte, da regolatore emotivo per chi gli vive accanto.

Il segreto è stare vicini

Il dato che aiuta a sciogliere le contraddizioni del passato riguarda il tempo: gli effetti positivi sull’umore risultano slegati dagli anni di convivenza con l’animale. A pesare, dunque, è quanto si sta fisicamente vicini nella vita di ogni giorno. Un gatto che passa le serate acciambellato sul divano accanto al padrone e uno che preferisce la sua cuccia in un’altra stanza producono effetti diversi anche sul piano biologico, e le ricerche precedenti, basate soltanto sul possesso dell’animale, finivano per mettere tutto nello stesso calderone.

Saho Takagi, ricercatrice dell’Università di Kyoto, ha spiegato nel comunicato dell’ateneo che la sensazione di pace provata da tanti proprietari quando il gatto sale in grembo e comincia a fare le fusa potrebbe riflettersi proprio in questa connessione ormonale guidata dall’ossitocina.

Certo, gli stessi autori riconoscono i limiti del lavoro. Il campione è piccolo, con meno di trenta gatti e meno di venti persone, e i dati mostrano delle correlazioni senza dimostrare un rapporto di causa ed effetto tra vicinanza, ormoni e umore. Il prossimo passo sarà studiare con numeri più ampi il modo in cui gatti e umani si influenzano a vicenda nella quotidianità. Per ora, però, chi si lascia “comandare” dal proprio gatto ha almeno una giustificazione scientifica da offrire.