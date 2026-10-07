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Direttamente dall’Argentina arriva un’importante conferma in merito all’esistenza del "fantasma delle Ande". Non si tratta di una storia paranormale o di un racconto di fantascienza. Questo nome, infatti, viene utilizzato per indicare il gatto delle Ande, detto anche gatto andino.

Si tratta di un animale rarissimo. Per questo motivo, ogni avvistamento è da considerare come una buona notizia. Il gatto andino continua a vivere e a popolare il Sud America, nonostante sia una delle specie di felini maggiormente a rischio di estinzione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questo particolare "fantasma".

Un raro avvistamento

Il felino in questione è stato ripreso dalle telecamere installate presso la Riserva Naturale Protetta di La Payunia a Mendoza, in Argentina, come riportato da WCS Argentina che, per il terzo anno consecutivo, è riuscita a documentare la presenza del gatto andino nell’area.

María José Bolgeri, dottoranda in Biologia e responsabile della gestione rigenerativa presso WCS Argentina, ha sottolineato: "Ogni scoperta è un’ottima notizia; conferma che il gatto andino è ancora presente nella zona e che gli sforzi di conservazione stanno dando risultati concreti".

Gli sforzi di monitoraggio dell’area non sono casuali. Tutto è partito da una segnalazione di un agricoltore che ha allertato i ricercatori. Per verificare la presenza del gatto andino è stata installata una serie di fototrappole che hanno permesso di rilevare l’animale.

Un futuro a rischio?

Il gatto andino è una specie a rischio, anche se non si conosce con precisione il numero di esemplari viventi nell’area monitorata. L’animale, in ogni caso, deve fare i conti con un numero sempre più basso di prede (il felino caccia un particolare roditore di montagna, la viscacha di montagna, la cui popolazione è in declino) e deve fare i conti anche con i rischi legati all’uomo e, in particolare, agli agricoltori che tentano di difendere il bestiame.

Secondo Bolgeri: "Oltre al lavoro scientifico, gli avvistamenti da parte dei residenti locali e degli allevatori sono essenziali per completare la nostra comprensione della distribuzione della specie e delle minacce che deve affrontare".

Per contrastare la caccia al gatto andino da parte degli agricoltori sono state adottate una serie di misure di protezione, mirate al miglioramento delle difese del bestiame, con cani da guardia, recinti avanzati e luci notturne che scoraggiano i felini. Queste misure permettono di ridurre un fattore di rischio per il futuro del "fantasma delle Ande".

Questi interventi mirati dimostrano come la convivenza pacifica tra le attività umane e la fauna selvatica sia una strada percorribile. Il "fantasma delle Ande", con il suo mantello grigio-argenteo e la lunga coda striata fondamentale per bilanciarsi tra le rocce impervie, rappresenta un vero e proprio simbolo della biodiversità sudamericana.