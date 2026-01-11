Garmin Venu, smartwatch top a prezzo mini: è l'affare del giorno

Sconto da non farsi scappare, quello disponibile oggi sullo smartwatch del produttore statunitense. Monitora salute e attività fisica e offre moltissime funzionalità smart.

Garmin

Un campione di funzionalità e versatilità. Dotato di sensori avanzati per il monitoraggio del tuo stato di salute e della tua attività fisica, lo smartwatch Garmin Venu 3S diventerà ben presto il tuo inseparabile assistente.

D’altronde, le funzionalità di salute sono solo la proverbiale punta dell’iceberg. Sincronizzandolo con il tuo smartphone, sarai in grado di sfruttarne a pieno le funzionalità. Non solo potrai ascoltare la tua musica preferita o pagare senza utilizzare carte o smartphone, ma ti tornerà utile anche per leggere le notifiche e i messaggi, interagire con gli assistenti vocali e molto altro ancora.

Grazie all’offerta che trovi su Amazon, poi, ti costa pochissimo. Lo sconto fa colare a picco il prezzo e ti permette di risparmiare centinaia di euro su un dispositivo versatile e ricco di funzionalità.

Sconto mai visto sullo smartwatch top Garmin: offerta e prezzo finale

Una promozione che non ha precedenti, quella garantita oggi da Amazon sullo smartwatch del produttore statunitense. Sia la versione color Sage Grey sia la versione Dust Rose sono disponibili con uno sconto del 30% al minimo storico. Comprandolo adesso lo paghi 349,99 euro anziché 499,99 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: il Garmin Venu 3S ti costa ben 150 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Garmin Venu 3S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, allora il Garmin Venu 3S è lo smartwatch che cercavi. Caratterizzato da un design raffinato, ricercato ed elegante, con la sua cassa da 41 millimetri si adatta alla perfezione ai polsi più sottili.

All’interno della cassa troviamo un brillante display AMOLED da 1,2 pollici, protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3 e impreziosito da una ghiera in acciaio inossidabile. Il design leggero e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM lo rendono perfetto sia per contesti eleganti che per sessioni sportive intense.

Sul fronte del benessere, il dispositivo offre strumenti all’avanguardia come il Coach del sonno e il rilevamento dei sonnellini per ottimizzare il riposo. È possibile monitorare i livelli di energia tramite Body Battery, analizzare lo stress e lo stato HRV. Con oltre 30 app per lo sport e una modalità dedicata agli utenti in sedia a rotelle, fornisce dati precisi su allenamenti e tempi di recupero personalizzati.

La versatilità è un altro dei punti di forza dello smartwatch del produttore statunitense. Grazie a microfono e altoparlante integrati, permette di gestire chiamate e assistenti vocali direttamente dal polso, oltre a poter controllare la riproduzione musicale ed effettuare pagamenti contactless con Garmin Pay.

L’autonomia è eccellente, raggiungendo fino a 10 giorni con singola carica in modalità smartwatch, garantendo un monitoraggio costante e affidabile della salute quotidiana.

