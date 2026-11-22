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Capire se hai le energie per allenarti, o se è meglio fermarsi, vale più di un altro chilometro di corsa. Il Garmin Venu 3 nasce da questa idea: uno smartwatch GPS che ti racconta come hai dormito, quanto hai recuperato e come muoverti durante la giornata. Il display AMOLED è brillante, l’autonomia è lunga e la possibilità di rispondere alle chiamate dal polso lo rende utile anche lontano dalla palestra.

Con le offerte della Settimana del Black Friday 2026 di Amazon, poi, diventa un vero e proprio best buy di categoria. La promo che trovi oggi sul portale ecommerce per eccellenza fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un affare.

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Garmin, prezzo a picco per lo sportwatch top: sconto e quanto lo paghi

Una promo da cogliere al volo, quella che trovi oggi sullo sportwatch del produttore statunitense. Il Garmin Venu 3 è disponibile con uno sconto del 37% al prezzo più basso da diversi mesi a questa parte. Comprandolo ora lo paghi 269 euro anziché 430 euro come da listino, con un risparmio di oltre 160 euro.

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Garmin Venu 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tra le molteplici funzionalità che troviamo nel Garmin Venu 3, Body Battery è sicuramente una delle più utili e innovative. Sfruttando i sensori presenti nella cassa dell’orologio e algoritmi di calcolo messo a punto dagli ingegneri Garmin, lo smartwatch è in grado di misurare i tuoi livelli di energia durante la giornata e ti suggerisce quando spingere e quando riposare. Di notte lavora lo Sleep Coach, che analizza il sonno e ti dà indicazioni personalizzate, mentre Nap Detection riconosce anche i riposini del pomeriggio e li considera nel conteggio del recupero. Sono dati che trasformano l’orologio in uno strumento per capire meglio come stai.

Il display AMOLED da 1,4 pollici ha una risoluzione di 454 x 454 pixel ed è protetto da Corning Gorilla Glass 3: colori intensi, testi nitidi e leggibilità anche sotto il sole. L’autonomia arriva a 14 giorni in modalità smartwatch e a 5 giorni con schermo sempre acceso, quindi la ricarica smette di essere una preoccupazione quotidiana.

Per tracciare i tuoi spostamenti hai GPS, GLONASS e Galileo mentre le oltre 30 app sportive integrate permettono di monitorare automaticamente la tua attività fisica, dalla corsa al nuoto. A raccogliere i dati ci sono il cardiofrequenzimetro Garmin Elevate, il pulsossimetro Pulse Ox e i sensori ABC con altimetro barometrico, barometro e bussola, utili soprattutto in montagna.

Con microfono e altoparlante integrati puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso e usare l’assistente vocale del telefono per rispondere ai messaggi. Un vantaggio concreto quando hai le mani occupate, mentre cucini, ti alleni o sei in giro in bici.

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