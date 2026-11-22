Garmin, il prezzo dello smartwatch top è crollato: va comprato subito
Dotato di caratteristiche di alto livello, monitora automaticamente oltre 30 attività fisiche. Con lo sconto che trovi oggi su Amazon risparmi oltre 160 euro sul prezzo di listino.
Capire se hai le energie per allenarti, o se è meglio fermarsi, vale più di un altro chilometro di corsa. Il Garmin Venu 3 nasce da questa idea: uno smartwatch GPS che ti racconta come hai dormito, quanto hai recuperato e come muoverti durante la giornata. Il display AMOLED è brillante, l’autonomia è lunga e la possibilità di rispondere alle chiamate dal polso lo rende utile anche lontano dalla palestra.
Con le offerte della Settimana del Black Friday 2026 di Amazon, poi, diventa un vero e proprio best buy di categoria. La promo che trovi oggi sul portale ecommerce per eccellenza fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un affare.
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Garmin, prezzo a picco per lo sportwatch top: sconto e quanto lo paghi
Una promo da cogliere al volo, quella che trovi oggi sullo sportwatch del produttore statunitense. Il Garmin Venu 3 è disponibile con uno sconto del 37% al prezzo più basso da diversi mesi a questa parte. Comprandolo ora lo paghi 269 euro anziché 430 euro come da listino, con un risparmio di oltre 160 euro.
Garmin Venu 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità
Tra le molteplici funzionalità che troviamo nel Garmin Venu 3, Body Battery è sicuramente una delle più utili e innovative. Sfruttando i sensori presenti nella cassa dell’orologio e algoritmi di calcolo messo a punto dagli ingegneri Garmin, lo smartwatch è in grado di misurare i tuoi livelli di energia durante la giornata e ti suggerisce quando spingere e quando riposare. Di notte lavora lo Sleep Coach, che analizza il sonno e ti dà indicazioni personalizzate, mentre Nap Detection riconosce anche i riposini del pomeriggio e li considera nel conteggio del recupero. Sono dati che trasformano l’orologio in uno strumento per capire meglio come stai.
Il display AMOLED da 1,4 pollici ha una risoluzione di 454 x 454 pixel ed è protetto da Corning Gorilla Glass 3: colori intensi, testi nitidi e leggibilità anche sotto il sole. L’autonomia arriva a 14 giorni in modalità smartwatch e a 5 giorni con schermo sempre acceso, quindi la ricarica smette di essere una preoccupazione quotidiana.
Per tracciare i tuoi spostamenti hai GPS, GLONASS e Galileo mentre le oltre 30 app sportive integrate permettono di monitorare automaticamente la tua attività fisica, dalla corsa al nuoto. A raccogliere i dati ci sono il cardiofrequenzimetro Garmin Elevate, il pulsossimetro Pulse Ox e i sensori ABC con altimetro barometrico, barometro e bussola, utili soprattutto in montagna.
Con microfono e altoparlante integrati puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso e usare l’assistente vocale del telefono per rispondere ai messaggi. Un vantaggio concreto quando hai le mani occupate, mentre cucini, ti alleni o sei in giro in bici.
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