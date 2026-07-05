Garmin Venu 3, sconto senza precedenti: prezzo a picco

Completo e versatile, è disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima. Comprandolo oggi risparmi oltre 100 euro.

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Il Garmin Venu 3 è lo smartwatch pensato per chi vuole tenere sotto controllo salute, sonno e attività fisica senza rinunciare a un design elegante. Con oltre 30 app sportive integrate e funzioni avanzate di monitoraggio energetico, è un compagno perfetto sia per l’allenamento che per la vita quotidiana. Grazie ai due speaker integrati e al microfono, puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso, senza dover tirare fuori lo smartphone. Oggi, poi, lo trovi a un prezzo incredibile: lo sconto del 30% garantito da Amazon fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre.

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Garmin Venu 3 a prezzo stracciato: sconto e prezzo finale

Il listino parla chiaro: il Garmin Venu 3 costa 430€. O meglio, costerebbe. Grazie allo sconto disponibile su Amazon in questo momento, il Garmin Venu 3 si porta a casa con soli 300€, il che significa 130€ risparmiati rispetto al prezzo originale.

Non capita spesso di vedere un top di gamma Garmin con uno scinto del 30%, ed è proprio questo a rendere l’offerta particolarmente interessante per chi aspettava il momento giusto per acquistarlo: difficilmente lo ritroverai a queste condizioni nelle prossime settimane o addirittura nei prossimi giorni.

Garmin Venu 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto nel Garmin Venu 3 è pensato per garantirti la miglior esperienza d’uso in qualunque condizione ambientale, anche la più estrema. Il display ne è un esempio lampante: un pannello AMOLED da 1,4" con risoluzione 454 x 454 pixel, protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3. Il risultato è uno schermo luminoso, nitido e leggibile in ogni condizione di luce, anche sotto il sole più forte, senza dover mai stringere gli occhi per leggere una notifica.

Sul fronte dell’autonomia, il Venu 3 offre fino a 14 giorni di utilizzo in modalità smartwatch, che scendono a 5 giorni mantenendo il display sempre attivo. Potrai così dimenticarti della ricarica quotidiana e potrai portare l’orologio al polso anche di notte, senza interruzioni nel monitoraggio dei tuoi dati.

Un aspetto, questo, che non va assolutamente ignorato. Tra i molteplici valori che lo smartwatch del produttore statunitense monitora c’è anche quello della qualità del sonno. Indossandolo anche di notte, avrai dati precisi e puntuali su questo aspetto troppo spesso ignorato.

restando sul fronte del il monitoraggio della salute, il Garmin Venu 3 integra il sensore cardio Garmin Elevate, il pulsossimetro Pulse Ox e i sensori ABC (altimetro barometico, barometro e bussola), oltre a GPS, GLONASS e Galileo per una localizzazione sempre precisa. Frequenza cardiaca, stress, respirazione e livelli di energia vengono così monitorati con dati affidabili, su cui puoi basare le tue scelte di allenamento e di riposo.

A completare il quadro ci sono la funzione Body Battery, che analizza i livelli di energia durante la giornata per indicarti i momenti migliori per allenarti o rilassarti, e lo Sleep Coach, che offre un coaching personalizzato sul sonno rilevando anche i microsonni grazie alla funzione Nap Detection. Insieme, ti danno una comprensione molto più profonda di come il tuo stile di vita influisce sul tuo benessere quotidiano.

Non manca infine la possibilità di restare connessi anche lontano dallo smartphone: grazie a speaker e microfono integrati, puoi effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, oltre a rispondere ai messaggi tramite l’assistente vocale del telefono. Un vantaggio concreto quando hai le mani occupate, in palestra, mentre cucini o durante un’attività outdoor.