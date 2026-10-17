Garmin Venu 3, prezzo in picchiata con il doppio sconto: va comprato ora

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Allenarsi bene significa anche riposare bene, ed è da questa idea che parte il Garmin Venu 3 nella versione 45 mm: uno smartwatch GPS che non si limita a contare passi e chilometri, ma ti spiega quanta energia hai davvero e come hai dormito. Il display AMOLED brillante e la possibilità di rispondere alle chiamate dal polso lo rendono un compagno pratico dalla mattina alla sera, non solo per gli allenamenti.

Oggi su Amazon, poi, lo trovi a un prezzo che ha davvero dell’incredibile. Il gigante del commercio elettronico ti garantisce un doppio sconto mai visto in precedenza: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

Garmin Venu 3 293,55 € -28% 429,99€ Risparmi 120,99 € Acquista su Amazon

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Gramin Venu 3, doppio sconto da paura: offerta e prezzo finale

Una promozione come quella odierna non si era mai vista prima, nemmeno su Amazon. Il Garmin Venu 3 è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Il Garmin Venu 3 è disponibile con uno sconto del 28% al quale si somma uno sconto automatico al check-out del valore di 15,45 euro. Grazie al doppio ribasso, oggi lo paghi 293,55 euro anziché 429,99 euro come da listino. Un risparmio superiore ai 130 euro che lo rende un vero e proprio best buy di categoria.

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Garmin Venu 3 45mm scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come spiegato inizialmente, il punto di forza del Garmin Venu 3 è la sua capacità di misurare i tuoi livelli di energia nel corso della giornata e guidarti nel corso delle tue sessioni di allenamento. Si tratta della funzione Body Battery, grazie alla quale saprai sempre quali sono i momenti migliori per dare il massimo in allenamento e quando, invece, è il caso di tirare il freno a mano per evitare di sovraccaricarti o rischiare inforturni. Di notte entra in gioco lo Sleep Coach, che analizza il sonno e propone indicazioni su misura, mentre la funzione Nap Detection riconosce anche i riposini pomeridiani e li include nel conteggio del recupero.

I dati arrivano da un set di sensori completo: il cardiofrequenzimetro Garmin Elevate, il pulsossimetro Pulse Ox e i sensori ABC (altimetro barometrico, barometro e bussola). Sul fronte della localizzazione, GPS, GLONASS e Galileo lavorano insieme per tracciare con precisione corsa, ciclismo e uscite in montagna. E grazie alle 30 app precaricate in memoria, non avrai bisogno di nient’altro durante le tue sessioni di allenamento: il Garmin Venu 3 riconoscerà in automatico se stai correndo, se stai pedalando o nuotando e monitorerà i dati in arrivo dai sensori.

Il display è composto da un pannello AMOLED da 1,4" con risoluzione 454 x 454 pixel, protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3: colori intensi e testi nitidi, leggibili anche sotto il sole di mezzogiorno. L’autonomia arriva fino a 14 giorni in modalità smartwatch e a 5 giorni con schermo sempre acceso, così la ricarica smette di essere un pensiero quotidiano.

Completano il quadro microfono e altoparlante integrati, che permettono di ricevere e fare chiamate direttamente dal polso e di rispondere ai messaggi tramite l’assistente vocale dello smartphone. Un dettaglio concreto per chi ha le mani occupate in palestra, in cucina o durante un’uscita all’aperto.

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