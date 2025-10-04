Garmin, lo smartwatch a prezzo mai visto: sconto esagerato

Amazon

Ha tutto quello che cerchi da uno smartwatch pensato per accompagnarti nelle tue sessioni di allenamento quotidiane. Con i suoi sensori pensati appositamente per il fitness e il benessere, è in grado di monitorare costantemente (e in maniera precisa) i parametri di salute e i nostri spostamenti.

Insomma, il Garmin Venu 2S è il perfetto compagno di allenamenti. Un vero e proprio personal trainer da polso, pronto a seguirti passo dopo passo nei tuoi allenamenti e fornirti consigli e suggerimenti su come migliorare le performance e ottimizzare gli sforzi.

Grazie all’offerta odierna di Amazon, poi, puoi acquistarlo a un prezzo a dir poco speciale. Lo sconto del colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo a un livello mai visto prima: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

La promozione di oggi su Amazon per lo smartwatch del produttore statunitense è di quelle da non fasci scappare troppo a cuor leggero. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al punto più basso del web: non lo trovi a meno da nessun’altra parte.

Il Garmin Venu 2S è disponibile con uno sconto del 32% al minimo storico. Comprandolo adesso lo paghi 273,79 euro anziché 399,99 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: oggi risparmi quasi 130 euro rispetto al listino.

Garmin Venu 2S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin Venu 2S è uno smartwatch GPS che unisce funzionalità avanzate di monitoraggio della salute e del fitness in un design elegante e compatto (cassa da 40 mm). Il colpo d’occhio è da colpo di fulmine: grazie al brillante display AMOLED da 1,1 pollici (protetto da Gorilla Glass 3) non avrai difficoltà a utilizzarlo anche all’aria aperta, sotto la luce diretta del sole.

Grazie a una dotazione hardware di alto livello (sensori di monitoraggio di ultima generazione), il Garmin Venu 2S garantisce un monitoraggio del benessere a 360 gradi preciso e puntuale. Lo smartwatch in offerta su Amazon rileva costantemente la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno (Pulse Ox). Offre l’innovativo monitor energetico Body Battery per tracciare i livelli di energia, il punteggio e il monitoraggio avanzato del sonno, lo stress, l’idratazione e il monitoraggio della salute femminile. Promemoria per il rilassamento e un’età fitness più accurata completano l’analisi della salute.

Per gli appassionati di sport, il Venu 2S include profili di attività precaricati, tra cui allenamenti cardio, yoga e l’attività HIIT. Il GPS integrato (compatibile con GLONASS e Galileo) garantisce un tracciamento preciso durante le attività all’aperto. Le funzioni smart includono notifiche, connettività Wi-Fi e Bluetooth, la possibilità di archiviare fino a 650 brani per l’ascolto senza telefono e l’utilizzo di Garmin Pay per i pagamenti contactless.

Il tutto con un’autonomia notevole. La batteria è in grado di garantire fino a 10 giorni di utilizzo in modalità smartwatch e fino a 7 ore con GPS e musica attivi, con ricarica rapida.

