Garmin, lo smartwatch da corsa costa pochissimo: sconto da capogiro

Leggero e versatile, offre funzionalità avanzate e piani di allenamento personalizzati ideali per chi vuole migliorare nella corsa. Oggi lo trovi a un prezzo mai così conveniente.

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Per iniziare a correre seriamente non serve necessariamente avere al polso un orologio da professionisti: il Garmin Forerunner 55 nella versione con cassa da 42 mm è pensato proprio per chi vuole un compagno semplice, leggero e affidabile, dalla prima uscita fino alla mezza maratona. Con appena 37 grammi di peso, GPS integrato e piani di allenamento personalizzati, ti accompagna in ogni sessione senza essere una zavorra frena-progressi.

Oggi, poi, diventa un vero e proprio best-buy di categoria grazie all’offerta che trovi su Amazon. Lo sconto del colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare decine di euro sul listino su uno dei migliori wearable del suo genere.

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Garmin, sconto mai visto per lo smartwatch da corsa: offerta e prezzo finale

A un prezzo così basso, il Garmin Forerunner 55 va comprato immediatamente. Lo smartwatch per chi fa corsa è scontato del 30% e costa 119,00 euro anziché 170 euro come da listino. Un risparmio superiore ai 50 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore capace di renderlo un best-buy di categoria.

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Garmin Forerunner 55 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il Garmin Forerunner 55 al polso, non dovrai più preoccuparti di registrare i tuoi progressi nella corsa. O cercare un personal trainer che ti accompagni nel tuo percorso di avvicinamento alla mezza maratona (o distanze più "corpose"). Sarà lo stesso smartwatch del marchio statunitense a fornirti tutti i dati, consigli e suggerimenti di cui hai bisogno.

Con Garmin Coach, funzione gratuita integrata in Garmin Connect, ottieni piani di allenamento personalizzati per arrivare a 5 km, 10 km o mezza maratona, adattati al tuo livello e ai giorni che hai a disposizione. Non mancano la stima del VO2 max e gli allenamenti suggeriti ogni giorno, che trasformano i numeri dell’orologio in indicazioni concrete su come migliorare.

Il GPS integrato, supportato dai sistemi GLONASS e Galileo, rileva in tempo reale distanza, ritmo e AutoLap durante la corsa all’aperto. Il sensore cardiofrequenzimetro monitora la frequenza cardiaca e le relative zone, così puoi capire a colpo d’occhio se stai spingendo troppo o troppo poco, senza dover indossare fasce toraciche aggiuntive.

Il display a colori da 1,04 pollici, con risoluzione 208 x 208 pixel e tecnologia MIP protetta da vetro rinforzato chimicamente, resta leggibile anche sotto il sole diretto. La batteria garantisce fino a 2 settimane di autonomia in modalità smartwatch e 20 ore in modalità GPS, mentre la certificazione 5 ATM permette di indossarlo anche in piscina.

Anche fuori dagli allenamenti, il Forerunner 55 resta un alleato quotidiano: monitora sonno, stress, idratazione e frequenza respiratoria, invia promemoria sedentari quando resti fermo troppo a lungo e mostra le notifiche dello smartphone direttamente sul quadrante.

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