Garmin, lo smartwatch per gli sportivi a prezzo stracciato: sconto incredibile

Il Garmin Forerunner 55 è in offerta con uno sconto del 30% e approfitti di un super prezzo. Tante modalità sportive e monitoraggio avanzato della salute.

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Gli smartwatch non solo permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali e di vedere quanti passi si effettuano durante una giornata, ma ti aiutano anche a migliorare le proprie prestazioni sportive. Soprattutto se si decide di acquistare uno sportwatch, una particolare tipologia di orologio dotato di funzioni e strumenti pensati appositamente per gli appassionati. In questa categoria rientra il Garmin Forerunner 55, smartwatch compatto e super leggero tra i più venduti nelle ultime settimane su Amazon. Il motivo è molto semplice: lo sconto del 30% che fa crollare il prezzo e lo fa diventare un vero best-buy. Un orologio completo, dotato di sensori che ti avvisano se notano qualche parametro strano (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue) e che allo stesso tempo ti aiuta a migliorare e a spingere sempre al massimo. Non perdere questa promo: può terminare da un momento all’altro.

Garmin Forerunner 55 119,49 € -30% 169,99 € Risparmi 50,50 € Acquista su Amazon

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Garmin Forerunner 55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Garmin Forerunner 55 in offerta a un prezzo di 119,49 euro grazie allo sconto del 30% che ti fa risparmiare decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’orologio è già disponibile nei magazzini Amazon e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare comodamente tutte le funzionalità dello smartwatch.

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Garmin Forerunner 55: le caratteristiche tecniche

Progettato per gli sportivi, il Garmin Forerunner 55 è uno dei migliori orologi da running che puoi acquistare oggi. Le dimensioni sono compatte per ridurre al minimo il fastidio di portarlo al polso: la cassa è da 42 mm e pesa appena 37 grammi, con un display antiriflesso da 1,04 pollici leggibile anche all’aperto. Inoltre, lo smartwatch è impermeabile fino a 50 metri.

L’autonomia arriva fino a 2 settimane con un utilizzo normale, mentre con il GPS sempre attivo si riduce. Il GPS è accompagnato dal sensore di frequenza cardiaca al polso ed è compatibile con le fasce cardio più comuni, mentre il Bluetooth permette di ricevere le notifiche dallo smartphone.

Per gli allenamenti offre la funzione PacePro, che suggerisce il ritmo in base al dislivello del percorso, i piani personalizzati Garmin Coach, l’allenamento giornaliero suggerito in base allo stress fisico, le previsioni dei tempi di gara, gli avvisi sulla cadenza e le indicazioni sui tempi di recupero. Con LiveTrack è possibile condividere la propria posizione in tempo reale.

Sul fronte della salute monitora in modo continuo la frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno, la frequenza respiratoria, l’idratazione, i passi e le calorie, oltre ai livelli di energia e al monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza. Un orologio leggero, compatto, ma con tante funzionalità che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno.

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