Garmin, lo smartwatch per i runner a prezzo mai visto: va comprato ora

Ideale per chi vuole migliorare le proprie performance su qualunque tipologia di percorso, è leggerissimo e compatto. Oggi lo trovi a un prezzo mai visto: risparmi 150 euro sul listino.

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Un orologio da corsa così piccolo e leggero che dimenticherai di averlo al polso. Il Garmin Forerunner 265S nella versione 42 mm pesa appena 39 grammi e si adatta anche ai polsi più sottili, ma dentro ha tutto quello che serve a chi corre sul serio. Il display AMOLED è brillante e leggibile anche sotto il sole, il GPS multibanda è pensato per tracciare con precisione i percorsi più difficili e la batteria arriva a durare fino a 15 giorni da smartwatch. Un affidabile compagno di avventure grazie al quale potrai anche migliorare le tue performance sui percorsi più impervi.

E con la promo di oggi su Amazon puoi fare un vero affare: lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo suggerito.

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Garmin, sconto senza precedenti sullo smartwatch per la corsa: offerta e prezzo finale

L’offerta che trovi oggi su Amazon per lo smartwatch da runner è di quelle troppo convenienti per lasciarsele scappare troppo a cuor leggero. Il Garmin ForeRunner 265S è scontato del 36% e lo paghi 269,90 euro anziché 419,90 euro come da listino. Un risparmio di 150 euro che lo rende conveniente come mai prima d’ora.

Garmin Forerunner 265s scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il display AMOLED da 1,1 pollici ha una risoluzione di 360 x 360 pixel ed è protetto da Corning Gorilla Glass 3, con una ghiera in polimero rinforzato con fibra. Si controlla sia con il touchscreen sia con i cinque pulsanti fisici, che restano comodi quando hai le mani sudate o indossi i guanti. Puoi anche attivare la modalità always on, per avere sempre l’ora e i dati sotto gli occhi.

Il vero salto rispetto ai modelli più semplici è il tracciamento della posizione con dati satellitari. Oltre a GPS, GLONASS e Galileo, il 265S usa il GNSS multibanda con tecnologia SatIQ, che sceglie in automatico la modalità più adatta al contesto, per tracciati più precisi tra palazzi alti e boschi. L’autonomia arriva a 24 ore in solo GPS e a 18 ore con SatIQ, abbastanza per una maratona e per le uscite più lunghe.

Il tracciamento dell’attività fisica e i suggerimenti per allenamenti e migliorare le prestazioni anche sui terreni più accidentati restano il punto di forza dell’orologio. Lo smartwatch per la corsa del produttore statunitense offre oltre 30 profili sport, metriche avanzate, monitoraggio del recupero e suggerimenti per gli allenamenti quotidiani. Ti segue anche fuori dalle sessioni, con monitoraggio avanzato del sonno, dello stress e dell’idratazione, oltre al monitoraggio della salute femminile, e lo trovi pronto per il nuoto grazie alla resistenza 5 ATM.

Con 8 GB di memoria puoi caricare la tua musica e correre senza telefono, ascoltandola tramite cuffie Bluetooth,. Il cinturino in silicone a sgancio rapido da 18 mm si adatta a polsi da 115 a 178 mm, e la connessione Wi-Fi, Bluetooth e ANT sincronizza i dati con l’app Garmin Connect su Android e iPhone.