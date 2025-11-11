Garmin, lo smartwatch per gli sportivi crolla di prezzo: minimo storico

Doppio sconto e prezzo crollato per il Garmin Forerunner 165. Da oggi lo paghi praticamente la metà e risparmi centinaia di euro. Scopri le funzionalità e il prezzo.

Garmin

Amazon ci sorprende con un’offerta speciale valida solo per oggi. Sul sito di e-commerce troviamo il Garmin Forerunner 165 in promo con uno sconto fisso del 22% a cui aggiungere un ulteriore coupon sconto del 22% e il prezzo crolla al minimo storico, risparmiando più di 100 euro su quello di listino. Un’occasione lampo che non devi farti sfuggire: scade tra pochissime ore.

Il Garmin Forerunner 165 è uno sportwatch, una particolare nicchia degli orologi smart dedicata ai wearable per appassionati dell’attività sportiva. Un orologio che, però, si adatta perfettamente anche alla vita di tutti giorni. Monitora costantemente i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. A bordo trovi più di 25 app per lo sport e, come un coach in carne e ossa, ti fornisce consigli su come migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Garmin Forerunner 165

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin Forerunner 165: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione lampo che termina oggi. Su Amazon trovi il Garmin Forerunner 165 a soli 169,26 euro e approfitti del minimo storico e del prezzo più basso di tutto il web. Il merito è del doppio sconto presente in pagina: allo sconto del 22% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 22%. Il risparmio totale supera di poco i 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando lo smartwatch oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro e ti consigliamo di approfittarne immediatamente: il doppio sconto termina oggi. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 31 gennaio 2026: quasi tre mesi di tempo per testare tutte le funzioni di questo ottimo sportwatch.

Garmin Forerunner 165

Garmin Forerunner 165: le caratteristiche tecniche

Il Garmin Forerunner 165 si caratterizza per un design classico e un peso piuma (solamente 39 grammi), pensato specificamente per i runner che esigono prestazioni elevate senza rinunciare allo stile. Realizzato con materiali resistenti che garantiscono anche l’impermeabilità fino a 50 metri.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartwatch di Garmin è dotato di uno schermo AMOLED 1,1 pollici, che assicura colori brillanti e una leggibilità impeccabile, sia in pieno giorno che di notte. Come detto, il Garmin Forerunner 165 è un orologio progettato per gli amanti dello sport e a bordo trovi più di 25 modalità sportive, con un focus sul running. È come avere un coach personale sempre a propria disposizione, con l’unica differenza che non lo devi pagare, ma ti basta toccare lo schermo dello smartwatch per accedere a piani di allenamento personalizzati e adattivi tramite la funzione Garmin Coach. Il dispositivo monitora metriche chiave come il VO2 Max e integra un GPS preciso per tracciare percorsi e distanze in autonomia.

Il Garmin Forerunner 165 è anche l’orologio perfetto per tenere sotto controllo il proprio benessere personale, in particolare la qualità del tuo recupero dall’allenamento. Con un solo tocco sullo schermo, ottieni metriche fondamentali come la frequenza cardiaca al polso (grazie al sensore di ultima generazione), il livello di stress e l’energia residua Body Battery™. Tutti i dati sono riassunti ogni mattina nel report mattutino, che ti fornisce una mini panoramica del tuo stato di salute in soli 60 secondi, inclusa l’analisi del sonno e una previsione sull’allenamento del giorno.

Ottima anche la batteria che con un utilizzo normale può durare fino a 11 giorni. Chiudiamo con le caratteristiche smart. Lo smartwatch permette di effettuare pagamenti contactless utilizzando Garmin Pay.

Garmin Forerunner 165