Garmin fenix E, lo smartwatch indistruttibile crolla di prezzo: super sconto

Garmin

L’offerta del giorno se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch super resistente. Da oggi su Amazon è disponibile il Garmin fenix E in promo con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico di queste ultime settimane. Un vero affare per un orologio progettato per gli amanti dello sport e delle avventure all’aperto. Infatti, oltre a integrare più di 90 app dedicate agli allenamenti, è realizzato con materiali premium che lo rendono molto resistente. Oltre alle cadute e agli urti, resiste anche agli sbalzi di temperatura ed è impermeabile fino a 100 metri. Non mancano sensori che monitorano il tuo stato di salute, partendo dalla frequenza cardiaca in tempo reale. Non perdere questa ottima occasione: le scorte sono limitate.

Garmin fenix E 394,00 € -34% 599,99 € Risparmi 205,99 € Acquista su Amazon

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Garmin fenix E: prezzo, offerta e sconto Amazon

Torna in offerta il Garmin fenix E e lo fa con un’ottima promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Grazie allo sconto del 33% presente in pagina, il prezzo scende a 399 euro, con un risparmio netto di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’orologio è già disponibile nei magazzini di Amazon e per la spedizione devi aspettare pochissimi giorni. Come per la maggior parte degli smartwatch, hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito e testare con calma tutte le funzioni. Ma difficilmente ne resterai deluso.

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Garmin fenix E: le caratteristiche tecniche

Lo sportwatch definitivo per chi ama allenarsi all’aperto e fare sport avventurosi. Il Garmin fenix E è una delle migliori soluzioni disponibili oggi nella nicchia degli smartwatch rugged, speciali dispositivi realizzati con materiali che lo rendono quasi indistruttibile. Caratterizzato da una ghiera in acciaio inox super resistente e da una cassa progettata secondo gli standard militari di resistenza termica, agli urti e all’acqua fino a 100 metri, in modo da poterlo utilizzare in qualsiasi ambiente.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Garmin fenix E è dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici con luminosità elevata per leggere i dati con qualsiasi condizione ambientale. Per gli amanti degli sport, ci sono più di 90 app dedicate, tra cui alcune attività fisiche pensate appositamente per gli amanti delle avventure all’aperto. Ad esempio, puoi raccogliere statistiche avanzate per la mountain bike, lo sci alpinismo e il surf.

L’orologio è in grado anche di mostrare metriche avanzate come la pianificazione dell’allenamento della forza, la rilevazione della tolleranza alla fatica in tempo reale (Stamina), il monitoraggio Pacing adjusted per la pendenza e la valutazione della Score di salita (Hill Score) e Score di resistenza (Endurance Score). Il quadro è completato dai sensori biometrici avanzati per la rilevazione costante della frequenza cardiaca, il tracciamento del sonno con Sleep Score e il monitoraggio dell’energia fisica. Non manca un avanzato sistema di geolocalizzazione grazie alla tecnologia SatIQ e al GPS multi-banda, capaci di garantire una precisione di posizionamento elevatissima.

Chiudiamo con qualche info utile. L’orologio integra la possibilità di pagamenti contactless tramite Garmin Pay, mentre con Smart Notification ricevi le notifiche dello smartphone direttamente sul polso. Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia che può arrivare fino a 16 giorni.

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