Garmin fenix, l'orologio indistruttibile a prezzo stracciato: minimo storico

Il Garmin fenix E è in promo con uno sconto del 34% e risparmi più di 200 euro. 90 app per lo sport, monitoraggio della salute e batteria che dura fino a 16 giorni.

Garmin

Per iniziare al meglio questo primo weekend di luglio, Amazon ci propone in offerta il Garmin fenix E, smartwatch per gli amanti dello sport realizzato con materiali super resistenti che lo rendono idoneo a qualsiasi ambiente. L’offerta è veramente molto interessante: grazie allo sconto lampo del 34% il risparmio è di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un orologio smart che si adatta a qualsiasi situazione e che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni, ma anche per allenarti e per le tue avventure all’aperto. Grazie alla promo di oggi fai un super affare.

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Garmin fenix E: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo improvviso e minimo storico per il Garmin fenix E. Lo smartwatch super resistente di Garmin è disponibile in promo con uno sconto del 34% su quello di listino e il prezzo scende a 393,89 euro. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’orologio di Garmin è già disponibile per essere spedito e lo ricevi nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testarne tutte le funzionalità. Difficilmente resterai deluso da questo ottimo wearable.

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Garmin fenix E: caratteristiche e funzionalità

La bontà di questo dispositivo non la si intuisce solamente dalla scheda tecnica e dalle funzionalità assicurate, ma anche dalle recensioni positive e dal banner "I clienti di solito tengono questo articolo" presenti su Amazon. Un orologio Garmin con caratteristiche e funzioni top, che solo per oggi paghi molto meno rispetto al suo prezzo di listino.

Il Garmin fenix E è il compagno ideale per gli allenamenti quotidiani grazie a un display AMOLED da 1,3 pollici ad alta risoluzione e tasti fisici sulla scocca che ti aiutano a interagire velocemente con le funzioni che utilizzi maggiormente. L’orologio è costruito con una scocca in polimeri fibrorinforzati che lo rendono resistente alle cadute, agli urti e agli sbalzi di temperature. Inoltre, è anche impermeabile ed lo puoi utilizzare durante le immersioni.

Come detto, lo smartwatch è progettato per gli amanti dello sport. A bordo trovi più di 90 app dedicate agli allenamenti, alcune delle quali specifiche per la corsa, il ciclismo e sport avventurosi come lo sci alpinismo e il surf. Presenti anche allenamenti avanzati realizzati ad hoc per migliorare la forza, l’elasticità e più in generale tutte le prestazioni. Raggiungi i tuoi obiettivi con il supporto del Garmin Coach, un assistente AI che ti supporta giorno dopo giorno con piani di allenamento ad hoc che si adattano alle tue metriche. Il chip GPS traccia la tua posizione in pochissimi secondi e puoi accedere a decine di mappe professionali per le escursioni.

A tutto questo si aggiungono sensori di ultima generazione per il monitoraggio della salute e del benessere. L’orologio tiene sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ricevi avvisi in tempo reale se rileva qualche dato anomalo. Inoltre, ogni mattina e ogni sera ricevi il Morning Report e l’Evening Report che ti mostra le info più importanti sul tuo stato di salute. Il monitoraggio del sonno ti avvisa se hai riposato correttamente.

Il Garmin fenix E offre anche alcune funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Con Garmin Pay effettui i pagamenti in modalità contactless, mentre grazie a Smart Notification ricevi le notifiche dello smartphone direttamente sul polso. La batteria ha un’autonomia che arriva fino a un massimo di 16 giorni.

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