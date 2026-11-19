Il Garmin fenix 9 Pro è in offerta al prezzo più basso di sempre e risparmi poco più di 150 euro su quello di listino. Schermo ampio e resistenza estrema.

Garmin

Una vera offerta da Black Friday per un dispositivo uscito sul mercato da pochissime settimane. Parliamo del Garmin fenix 9 Pro disponibile in promo con uno sconto del 150 euro che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Per questo orologio premium si tratta della prima vera offerte da quando è stato lanciato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il Garmin fenix 9 Pro è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento: schermo ampio e super luminoso, cassa realizzata in titanio che lo rende resistente alle cadute e anche impermeabile e a disposizione hai più di 100 app per gli allenamenti e lo sport. Non manca un nuovo sensore che monitora costantemente il tuo stato di salute. Una vera occasione shock da non farsi sfuggire che trovi da oggi a un prezzo mai visto prima.

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Garmin fenix 9 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prima vera offerta per il Garmin fenix 9 Pro, ultima versione dell’orologio super resistente del brand statunitense. Grazie alla promo di oggi lo trovi a un prezzo di 946,60 euro, con uno sconto di poco superiore ai 150 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 189,32 euro al tasso zero. In questo modo la spesa diventa più accessibile e ti fai un grande regalo di Natale.

Lo smartwatch di Garmin è disponibile immediatamente e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027, in modo da testarlo a fondo senza troppi problemi.

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Garmin fenix 9 Pro: indistruttibile e con 100 app per lo sport

Il Garmin fēnix 9 Pro nella versione da 43 mm è il primo modello della serie con cassa e lunetta interamente in titanio e lo rende super resistente. Il display AMOLED touchscreen da circa 1,3 pollic è protetto da vetro zaffiro e lo puoi utilizzare in tutte le tue avventure all’aperto, anche nelle immersioni fino a 40 mmetri. Inoltre, resiste alle cadute, ai graffi e agli sbalzi di temperatura.

Salute e benessere sono monitorate costantemente grazie al sensore ottico Garmin Elevate Gen 5:

frequenza cardiaca in tempo reale

SpO2 ,

, temperatura cutanea

ECG

monitoraggio del sonno ,

, la valutazione della Training Readiness

Endurance Score per capire come si sta allenando il corpo.

A tutto questo si associano funzioni ad hoc per lo sport e l’.allenamento. Tra le novità ci sono Garmin Epic, che racconta eventi di più giorni (come trekking o gare a tappe) con foto, dati sulla salute e momenti salienti, e le Stamina Zones, che combinano frequenza cardiaca, passo e velocità per gestire le energie durante l’attività. A disposizione hai più di 100 attività sportive per migliorare ogni singola parte del tuo corpo e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per la navigazione ci sono le mappe TopoActive già caricate, scaricabili in tutto il mondo via Wi-Fi, più oltre 2.000 impianti sciistici e 43.000 campi da golf.

Sul fronte dell’autonomia, la versione da 43 mm arriva a circa 10 giorni in modalità smartwatch. Non mancano la torcia LED con luce bianca, rossa e verde, Garmin Pay per i pagamenti contactless e la musica offline con Spotify, Deezer e Amazon Music

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