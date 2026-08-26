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Garmin rinnova la serie Fenix con display più luminosi e mappe più reattive. Fenix 9 parte da 999,99 euro, mentre il Pro offre anche varianti Solar e inReach.

Garmin

Garmin aggiorna la gamma Fenix con schermi più luminosi, memoria da 64 GB e una navigazione satellitare più rapida e precisa.

La versione Pro introduce cassa in titanio, torcia con luce verde e, nella variante Solar, un’autonomia molto più estesa grazie al pannello MIP.

Arrivano anche nuove funzioni per l’allenamento e Garmin Connect, con strumenti dedicati a stamina, canottaggio indoor e rucking.

Garmin rinnova la propria gamma di smartwatch per lo sport con Fenix 9 e Fenix 9 Pro. La nuova generazione interviene soprattutto sul display e sulla navigazione, mentre la memoria interna sale a 64 GB. Le novità più interessanti riguardano il modello Pro, disponibile anche con ricarica solare o connettività inReach.

Garmin Fenix 9, caratteristiche e specifiche tecniche

Fenix 9 viene proposto con cassa da 43 mm fino a 51 mm. Il display AMOLED, protetto da una lente in vetro zaffiro, raggiunge una luminosità doppia rispetto al pannello utilizzato su Fenix 8. La resistenza all’acqua è certificata fino a 10 ATM. L’orologio può essere impiegato anche nelle immersioni fino a 40 metri.

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La memoria interna raddoppia rispetto alla generazione precedente e raggiunge 64 GB. Lo spazio permette di archiviare più mappe offline, oltre a circa 7.000 brani musicali. Garmin ha inoltre aumentato la RAM del 50%.

Questi interventi sostengono il nuovo motore cartografico, progettato per rendere più reattiva la consultazione degli itinerari. Le mappe possono essere visualizzate anche attraverso una prospettiva inclinata, utile per leggere meglio il percorso. La navigazione satellitare multibanda è affiancata dalla tecnologia SatIQ.

L’autonomia cambia in base alle dimensioni. Fenix 9 può raggiungere 10 giorni nella versione da 43 mm, mentre il modello da 51 mm arriva fino a 29 giorni in modalità smartwatch.

Garmin Fenix 9 Pro punta su titanio e autonomia

Fenix 9 Pro utilizza una cassa interamente in titanio, ottenuta con una tecnologia di nano stampaggio che consente di ridurne lo spessore. Il display AMOLED può raggiungere una luminosità di 3.000 nit. Sulla versione da 51 mm misura 1,5 pollici, con una superficie più ampia rispetto al modello precedente.

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La variante Pro Solar sostituisce lo schermo AMOLED con un pannello MIP abbinato alla lente Power Glass. L’autonomia arriva a 34 giorni sul modello da 47 mm. La versione da 51 mm può raggiungere 57 giorni nelle condizioni previste da Garmin.

La torcia integrata dispone anche di una luce verde sui modelli Pro. Questa modalità è pensata per migliorare la visibilità notturna senza compromettere eccessivamente l’adattamento degli occhi al buio.

Garmin Epic e le nuove funzioni per l’allenamento

Garmin Epic permette di riunire attività registrate in momenti diversi all’interno di un unico racconto nell’app Garmin Connect. L’utente può integrare fotografie e annotazioni, ottenendo una panoramica complessiva del viaggio o del periodo di allenamento.

Debuttano anche le Stamina Zones, affiancate da una nuova curva che mostra l’evoluzione della resistenza nel tempo. Il monitoraggio del canottaggio indoor aggiunge dati come il VO2 max e la curva di potenza. Garmin ha aggiornato anche le funzioni dedicate al rucking, consentendo di modificare durante l’attività il peso dello zaino registrato.

Garmin Fenix 9, prezzo e disponibilità in Italia

Garmin Fenix 9 sarà ordinabile dal 28 agosto 2026 con prezzi italiani a partire da 999,99 euro. La versione Pro parte da 1.099,99 euro. Il modello Pro Solar costa almeno 1.099,99 euro ed è acquistabile esclusivamente sul sito ufficiale Garmin.

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Le configurazioni Pro possono integrare la connettività inReach, che sfrutta le reti LTE (una tecnologia di connessione per cellulari e altri dispositivi che offre internet mobile ad alta velocità) e satellitari. Per utilizzare le relative funzioni è necessario sottoscrivere un abbonamento dedicato.

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