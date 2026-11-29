Il Garmin fenix 8 è in promo con uno sconto del 33% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Grande resistenza, più di 90 app per lo sport e monitoraggio avanzato della salute.

Garmin

Ci avviciniamo alla fine del Black Friday di Amazon e le offerte diventano sempre più interessante. Se stavi aspettando gli ultimi momenti per approfittare di occasioni davvero uniche hai fatto benissimo e lo testimonia la promo disponibile da oggi per il Garmin fenix 8 nella versione da 47 mm. L’orologio indistruttibile del produttore statunitense è disponibile in offerta con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di poco superiore ai 250 euro. Approfitti del minimo storico e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Sull’orologio c’è ben poco da dire: super resistente e impermeabile, è dotato dei migliori sensori e dei migliori strumenti per monitorare in tempo reale i principali parametri vitali e tutti i tuoi miglioramenti fisici. La ciliegina sulla torta è la batteria che può arrivare fino a un massimo di 16 giorni. Non farti scappare questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

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Garmin fenix 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per il Garmin fenix 8. Il merito è dell’offerta Black Friday disponibile da oggi che fa scendere il prezzo a 539,90 euro con uno sconto del 33% su quello di listino. Il risparmio netto è di ben 260 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Una vera occasione da non farsi scappare.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Puoi già pensare di acquistarlo oggi in vista del Natale: per il reso gratuito, infatti, hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

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Garmin fenix 8: le caratteristiche tecniche

Lo smartwatch definitivo per chi ama l’outdoor e lo sport, grazie soprattutto all’offerta Black Friday disponibile oggi. Il Garmin fēnix 8 nella versione da 47 mm è dotato di un display AMOLED touchscreen da 1,4 pollici, luminoso e leggibile in ogni condizione. È un dispositivo pensato per l’uso in qualsiasi condizione, anche le più difficili: ha una resistenza all’acqua di 10 ATM, la certificazione MIL-STD-810H, una torcia LED integrata e una memoria da 32 GB per mappe e musica.

Dovendo funzionare in qualsiasi condizione, lo smartwatch di Garmin è dotato di sensori che si prendono cura di te. È in grado di monitorare la salute 24 ore su 24 con il sensore ottico Garmin Elevate per la frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, ECG e temperatura cutanea. Tra le funzioni ci sono Body Battery, monitoraggio dello stress per tutto il giorno, HRV, Sleep Coach con rilevamento dei pisolini, Morning Report, Fitness Age e Jet Lag Adviser, oltre ad avvisi sulla frequenza cardiaca e alla rilevazione degli incidenti.

A questo si associa un set di strumenti super completo per lo sport. L’orologio è in grado di calcolare Training Readiness, Training Status, Training Effect, VO2 Max e previsioni sulle gare. Per la corsa offre i piani Garmin Coach, la funzione Dynamic Round Trip per i percorsi ad anello e la stamina in tempo reale, mentre per la bici ci sono ClimbPro, FTP e compatibilità con i misuratori di potenza. Sono disponibili anche i piani di allenamento di forza da 4 o 6 settimane, il tracciamento di sci e arrampicata e l’immersione fino a 40 metri.

Per la navigazione ci sono le mappe TopoActive, oltre a decine di migliaia di campi da golf e centinaia di impianti sciistici. Sul fronte dell’autonomia il Garmin arriva fino a un massimo di 16 giorni e ti dimenticherai di doverlo ricaricare. Non mancano Garmin Pay per i pagamenti contactless. Un orologio completo e da oggi a un prezzo veramente speciale.

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