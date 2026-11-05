Garmin fenix 8, prezzo in picchiata per l'orologio (quasi) indistruttibile

Garmin

Lo smartwatch è uno dei prodotti tech più desiderati in vista del Natale e se stai già pensando ai primi acquisti, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi, infatti, trovi in promo il Garmin fenix 8, orologio super resistente del brand statunitense e tra i più acquistati in questi ultime mesi. Su Amazon trovi in offerta la versione da 47 millimetri con uno sconto di circa 170 euro che ti permette di fare un ottimo affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Il Garmin fenix 8 è quanto di meglio possa offrire il settore degli orologi super resistenti: schermo luminoso e visibile sotto la luce del sole, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 90 app per lo sport. Definirlo un semplice orologio smart è riduttivo: il Garmin fenix 8 il compagno che hai sempre voluto al polso.

Garmin fenix 8 624,00 € -22% 799,99 € Risparmi 175,99 € Acquista su Amazon

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Garmin fenix 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo per lo smartwatch super resistente di Garmin. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 22% e lo paghi 624 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 170 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’orologio è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, come per tutti i prodotti acquistati in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. In questo modo puoi decidere già oggi di acquistarlo in vista del Natale, oppure puoi utilizzare questi due mesi di tempo per testarlo a fondo.

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Garmin fenix 8: funzionalità e caratteristiche tecniche

Il Garmin fenix 8 nella versione da 47 mm è dotato di un display AMOLED da 1,4 pollici con luminosità elevata che lo rende leggibile in ogni condizione. La particolarità principale di questo modello è la resistenza che lo rende quasi indistruttibile ed è stato progettato per rispettare gli standard militari USA. Impermeabile, resiste alle cadute, agli urti e agli sbalzi di temperatura.

Il Garmin fenix 8 monitora la salute 24 ore su 24 grazie a un sensore ottico di ultima generazione. Puoi tenere sotto controllo frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, ECG e temperatura cutanea. Tra le funzioni ci sono speciali trovi Body Battery, monitoraggio dello stress per tutto il giorno,, Sleep Coach con rilevamento dei pisolini, oltre ad avvisi sulla frequenza cardiaca e alla rilevazione degli incidenti. Ricevi anche un "Morning Report" che ti mostra come hai riposato durante la notte, se hai recuperato dall’allenamento e se hai avuto problemi con il battito cardiaco.

Per gli amanti dello sport, il Garmin fenix 8 calcola indicatori ad hoc, come il Training Readiness, Training Status, Training Effect, VO2 Max e previsioni sulle gare. Per la corsa offre i piani Garmin Coach, la funzione Dynamic Round Trip per i percorsi ad anello e la stamina in tempo reale, mentre per la bici c’è il misuratore di potenza. Sono disponibili anche i piani di allenamento di forza da 4 o 6 settimane, il tracciamento di sci e arrampicata e l’immersione fino a 40 metri. Un set completo di funzionalità che difficilmente trovi su altri modelli. Non manca un GPS ad altissima precisione che ti localizza in pochissimi secondi.

Il Garmin fenix 8 è un campione anche nell’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 16 giorni con un utilizzo normale. Non mancano Garmin Pay, la musica offline e lo streaming da Spotify e Amazon Music, oltre a microfono e altoparlante per i comandi vocali.

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