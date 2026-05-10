Il Garmin fenix 8 è in offerta con uno sconto di ben 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Super resistente, monitora in tempo reale salute e attività fisica.

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Un’offerta lampo che non devi assolutamente farti scappare. Parliamo dell’occasione disponibile da oggi su Amazon per il Garmin fenix 8, ultima versione dell’orologio top di gamma super resistente del brand statunitense. Da oggi, infatti, lo trovi con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro e approfitti del minimo storico. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio presente nella pagina prodotto. In questo modo diminuisci l’esborso iniziale e fai un ottimo affare. Il Garmin fenix 8 segue il solco tracciato dai modelli precedenti e aggiunge ulteriori funzionalità. Le modalità sportive supportate sono più di 90 e trovi veramente di tutto, dalla corsa al ciclismo, fino alle immersioni e allo sci alpinismo. Monitoraggio avanzato della salute e una batteria che dura fino a 10 giorni. Un orologio che si posiziona nella fascia altissima del mercato e con pochi eguali.

Garmin fenix 8

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Garmin fenix 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un minimo storico da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il Garmin fenix 8 in offerta a un prezzo di 699 euro con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Per questa versione dello smartwatch super resistente si tratta del punto più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo Amazon può offrirti.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte degli orologi venduti e spediti da Amazon, il periodo di reso gratuito è esteso fino a 30 giorni per testarne tutte le funzionalità, ma difficilmente resterai deluso da questo concentrato di tecnologia.

Garmin fenix 8

Garmin fenix 8: le caratteristiche tecniche

Con il Garmin fenix 8, il brand statunitense si conferma essere il punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di orologi smart super resistenti e progettati per diventare dei compagni affidabili durante le escursioni all’aperto o nella vita di tutti i giorni. Dotato di un brillante display AMOLED da 1,3 pollici, permette di consultare le mappe e i dati di allenamento in qualsiasi condizione di luce, il tutto protetto da una lente in zaffiro ultra-resistente e una ghiera in titanio. La resistenza è proprio una delle peculiarità dell’orologio: oltre a resistere a cadute, urti e graffi, l’orologio non soffre nemmeno le condizione meteo estreme.

Progettato per superare ogni limite, il Garmin fenix 8 offre funzionalità all’avanguardia come l’altoparlante e il microfono integrati, che permettono di effettuare chiamate o utilizzare i comandi vocali direttamente dal polso quando collegato allo smartphone. Per gli amanti dell’avventura, la torcia a LED integrata offre un’illuminazione potente per le sessioni notturne, mentre la nuova certificazione per le immersioni fino a 40 metri con pulsanti a tenuta stagna lo rende un vero computer da sub. Con oltre 90 profili sportivi e mappe TopoActive precaricate, avrai sempre a disposizione gli strumenti necessari per esplorare nuovi percorsi in totale sicurezza. Tra le modalità sportive trovi anche lo sci alpinismo, il surf, la mountain bike e la classica corsa. Hai accesso anche a video animati che ti mostrano come eseguire allenamenti a corpo libero.

La salute è monitorata costantemente grazie a sensori di precisione che rilevano la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e offrono report mattutini personalizzati per ottimizzare il recupero. Nonostante la potenza delle sue funzioni, il Garmin fenix 8 garantisce un’autonomia eccezionale, arrivando fino a 10 giorni in modalità smartwatch, permettendoti di affrontare lunghe spedizioni senza il pensiero della ricarica.

Garmin fenix 8