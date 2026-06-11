Garmin fenix 8, prezzo mai visto prima: il prezzo crolla al minimo storico

L'orologio indistruttibile di Garmin è in promo con un doppio sconto e risparmi più di 250 euro. Monitoraggio della salute e più di 90 app per lo sport.

Garmin

Torna in offerta uno degli smartwatch più richiesti e amati dagli utenti. Parliamo del Garmin fenix 8, orologio che fa parte della ristretta cerchia degli smartwatch rugged, dispositivi super resistenti che puoi utilizzare in qualsiasi ambiente e situazione senza avere il timore che possano rompersi. La promo è veramente speciale: oltre allo sconto fisso del 22% è disponibile un coupon automatico che ti fa risparmiare altri 69,45 euro. Il risparmio totale è di circa 270 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Oltre a essere costruito con materiali super resistenti, il Garmin fenix 8 offre tante funzioni uniche, come il monitoraggio avanzato della salute e del sonno, più di 90 app per lo sport e un GPS multi banda super preciso. Il numero di coupon è limitato e possono terminare da un momento all’altro: non perdere questa opportunità e approfittane ora.

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Garmin fenix 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Garmin fenix 8. Solo per pochissimo tempo lo trovi a un prezzo di 629,45 euro grazie al doppio sconto presente in pagina. Infatti, oltre allo sconto fisso del 22% puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 69,45 euro. Lo sconto totale è del 28%, mentre il risparmio supera i 250 euro. Puoi anche alleggerire la spesa utilizzando il pagamento a rate offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo per

Garmin fenix 8: le caratteristiche tecniche

Uno smartwatch che non conosce limiti. Il Garmin fenix 8 è uno dei migliori orologi che puoi trovare sul mercato. E non parliamo solo della nicchia degli smartwatch rugged, ma dell’intera categoria prodotto. Smartwatch che si distingue non solo per la sua resistenza (cadute, graffi, urti, sbalzi di temperatura), ma anche per le tante caratteristiche e funzionalità uniche.

Partiamo dall’ottimo display AMOLED super luminoso che ti mostra tutte le info più importanti, a partire dall’orario e dai principali parametri vitali, con in testa la frequenza cardiaca in tempo reale. Sulla scocca è presente anche una luce LED che illumina la strada al buio e si rivela molto utile durante le escursioni nei boschi. La grande resistenza lo rende anche impermeabile: lo puoi utilizzare nelle immersioni fino a 100 metri di profondità.

Il Garmin fenix 8 è anche un orologio pensato per gli sportivi. A bordo ci sono più di 90 app per l’attività fisica, tra cui alcune di livello professionale come il surf, lo sci alpinismo e la mountain bike. Se ami fare esercizi a corpo libero hai un set di video animati che ti mostra come eseguirli senza errori. A tutto questo si aggiungono dei sensori di ultima generazione per il monitoraggio della salute. Oltre alla frequenza cardiaca e alla saturazione del sangue, l’orologio ti invia ogni mattina un report con le principali informazioni sul tuo stato psico-fisico.

Chiudiamo con alcune funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni. Grazie a Smart Notification ricevi in tempo reale le notifiche dello smartphone direttamente sull’orologio, mentre Garmin Pay ti permette di effettuare pagamenti contactless. La batteria ha una durata di 10 giorni con un utilizzo normale.

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