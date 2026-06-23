Garmin fenix 8, l'orologio indistruttibile al minimo storico: prezzo in picchiata

Il Garmin fenix 8 è in offerta con un super sconto del 33% e approfitti del minimo storico. Resistente, monitoraggio della salute e batteria infinita.

Garmin

Il Prime Day 2026 di Amazon è iniziato da pochissime ore, ma le offerte sono già strepitose. Tra le offerte top del giorno troviamo sicuramente il Garmin fenix 8, l’ultima versione dell’orologio super resistente del brand statunitense, diventato in questi anni uno dei leader di questo mercato in grande crescita. Grazie all’offerta Prime Day, lo smartwatch rugged è disponibile in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e il risparmio netto sfiora i 300 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il Garmin fenix 8 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, tante attività sportive e lo puoi utilizzare dovunque, senza la paura che possa rompersi. Non perdere tempo e approfitta di questa offerta WOW del Prime Day.

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Garmin fenix 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Prime day lo fa diventare immediatamente uno degli smartwatch più interessanti disponibili oggi. Il Garmin fenix 8 nella versione da 47 mm è in promo a un prezzo di 606,10 euro con uno sconto del 33%. Il risparmio netto è di quasi 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo in modo da testare tutte le funzionalità di questo ottimo smartwatch super resistente.

Garmin fenix 8 : le caratteristiche tecniche

Il Garmin fenix 8 stabilisce gli standard nella categoria degli smartwatch rugged. Un orologio sui generis dotato di tantissime funzionalità uniche che ti supportano in ogni momento della giornata. Il modello che troviamo in offerta è dotato di una cassa da 47 mm e di un display AMOLED super luminoso che ti mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno. Realizzato con materiali super resistenti, ha superato i test militari USA e lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente, dal calde estreme fino ai ghiacciai del Polo Nord. Essendo anche impermeabile, ha delle funzioni ad hoc per l’immersione.

Un compagno che puoi portare sempre al polso e pronti a sostenerti in qualsiasi momento. Per gli amanti dello sport ci sono a disposizione più di 90 app per lo sport, tra cui alcune di livello professionale: corsa, ciclismo, sci alpinismo, surf, mountain bike e tante altre. Non mancano allenamenti a corpo libero e sullo schermo puoi anche vedere video animati per eseguire gli esercizi in modo corretto. L’orologio raccoglie anche tante statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Dotato anche di un chip GPS ad altissima precisione e di mappe avanzate per le escurisoni all’aperto.

I sensori presenti sotto la scocca si prendono cura anche della tua salute. Monitorano in tempo reale la frequenza cardiaca e altri parametri vitali, avvisandoti in tempo reale se qualcosa non va. Ogni mattina e ogni sera ricevi un report con alcune informazioni dettagliate sul tuo stato di salute, sul riposo notturno e anche sul recuperto dagli allenamenti quotidiani.

Chiudiamo con alcune info utili. Sullo smartwatch è presente anche l’app Garmin Pay per i pagamenti contactless. Sulla scocca, invece, è presente una torcia che si rivela molto utile durante le escursioni. La batteria è la classica ciliegina sulla torta e può durare fino a 16 giorni.

Ecco altri 5 smartwatch in offerta oggi su Amazon.

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