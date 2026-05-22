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Garmin fenix, crollo vertiginoso per il prezzo dello smartwatch indistruttibile

Il Garmin fenix 8 è disponibile in promo con uno sconto mai visto prima e approfitti del minimo storico. Monitoraggio avanzato della salute e dello sport.

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Garmin fenix 8 Garmin

Calo di prezzo e nuovo minimo storico per il Garmin fenix 8 nella versione da 43mm, la più piccola tra quelle lanciate sul mercato dal brand statunitense. Questo smartwatch fa parte della fascia altissima del mercato, e non potrebbe essere altrimenti. Un orologio super resistente progettato per essere utilizzato in qualsiasi ambiente e dotato di tante funzioni avanzate, dal monitoraggio avanzato della salute fino al supporto a più di 90 modalità di allenamento. Come detto, a catturare l’attenzione oggi è la promo disponibile su Amazon: grazie allo sconto lampo superiore ai 200 euro approfitti del minimo storico e fai un super affare. Non perdere questa occasione, le scorte sono limitate.

Garmin fenix 8

Garmin fenix 8

699,49 €899,99 € -200,50 € (22%)

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Garmin fenix 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per lo smartwatch super resistente di Garmin. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 699,49 euro, con uno sconto di poco superiore ai 200 euro su quello di listino (-22%). Per alleggerire l’esborso iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzioni dell’orologio.

Garmin fenix 8

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Garmin fenix8: caratteristiche e funzionalità

Trovare un punto debole nella scheda tecnica del Garmin fenix8 è veramente complicato. Un orologio dotato di componenti di ultima generazione e realizzato con materiali super resistenti che lo rendono (quasi) indistruttibile. Lo smartwatch ha superato i test di grado militare USA ed è resistente ai graffi, alle cadute, agli urti e lo puoi utilizzare anche negli ambienti più inospitali. Tra le novità tecniche c’è il display AMOLED da 1,3 pollici super luminoso e che puoi vedere anche sotto la luce diretta del sole. Schermo che mostra anche tutte le informazioni più importanti di cui hai bisogno, a partire dai passi effettuati e dalla frequenza cardiaca.

Con il Garmin fenix 8 impari anche a conoscere il tuo corpo. I sensori presenti sotto la scocca tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dal battito cardiaco. Lo smartwatch ti propone anche un report mattutino dove puoi consultare la qualità del riposo notturno, la variabilità cardiaca e come hai recuperato dall’allenamento del giorno precedente. Lo puoi anche personalizzare con tante info aggiuntive.

Per gli amanti delle attività sportive, il Garmin fenix 8 è il miglior compagno che puoi avere al polso. Oltre a supportare decine di attività sportive, tra cui alcune di livello professionale, hai a disposizione anche Garmin Coach, una piattaforma che ti propone allenamenti che si adattano sulle tue capacità e ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. Puoi consultare anche degli allenamenti animati per le attività cardio, yoga e pilates.

Un altro dei punti forti dello smartwatch è la batteria che può arrivare fino a 10 giorni di autonomia con un utilizzo normale. Per chiudere, il Garmin fenix 8 ha anche funzioni utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio la possibilità di effettuare pagamenti contactless o Smart Notification che ti permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sull’orologio.

Garmin fenix 8

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