Garmin fenix, prezzo in picchiata per lo smartwatch indistruttibile: minimo storico

Il Garmin fenix 7X Pro Solar è in promo su Amazon con uno sconto del 32% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Garmin

Calo di prezzo improvviso e minimo storico per il Garmin fenix 7X Pro Solar, smartwatch super resistente del brand statunitense che da oggi trovi su Amazon con uno sconto del 32% e approfitti del minimo storico. Il risparmio netto è di ben 270 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un’occasione speciale per uno dei migliori orologi disponibili in questo momento sul mercato.

Il Garmin fenix 7X Pro Solar rientra nella categoria degli smartwatch rugged, speciali dispositivi che puoi utilizzare in qualsiasi situazione e che ti accompagnano nelle tue avventure all’aperto. L’orologio di Garmin è unico nel suo genere ed è dotato anche di una speciale lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria, con l’autonomia che arriva fino a 37 giorni. Tante modalità di allenamento avanzate e un sistema di monitoraggio della salute unico. Non perdere questa occasione, la promo può terminare da un momento all’altro.

Garmin fenix 7X Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è veramente eccezionale. Da oggi trovi su Amazon il Garmin fenix 7X Pro Solar in promo a un prezzo di 579,99 euro con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di ben 270 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato, in modo da testarne tutte le funzionalità. Per l’acquisto di questo orologio hai a disposizione anche il servizio Recommerce che valute il tuo vecchio dispositivo e ottieni il valore di permuta.

Garmin fenix 7X Pro Solar: caratteristiche e funzionalità

Uno dei migliori orologi smart disponibili in questo momento sul mercato. Uno smartwatch in grado di combinare funzioni per la vita di tutti i giorni a caratteristiche per gli amanti delle avventure all’aperto.

Le qualità uniche del Garmin fenix 7X Pro Solar le si notano subito analizzando la scheda tecnica. Si posiziona come lo smartwatch multisport definitivo per gli atleti e gli amanti dell’outdoor estremo, grazie alla cassa realizzata in polimeri fibrorinfozati che permettono all’orologio di superare i test militari USA per la resistenza. Altra caratteristica unica è la presenza dell’innovativa lente Power Sapphire che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria. In questo modo l’autonomia può estendersi fino a 37 giorni. Questo modello introduce una potente torcia a LED integrata con intensità variabile e modalità di sicurezza rossa, ideale per l’orientamento notturno e l’allenamento dopo il tramonto.

Il cuore tecnologico del dispositivo è il nuovo sensore cardio Elevate Gen 5, progettato per fornire dati biometrici ancora più precisi in ogni condizione, supportando metriche avanzate come l’Endurance Score, che valuta la capacità di sostenere sforzi prolungati, e l’Hill Score, che misura la potenza nella corsa in salita. La navigazione è garantita dalla tecnologia SatIQ™ e dal GPS multibanda, che assicurano una geolocalizzazione praticamente immediata. A disposizione hai più di 30 app dedicate allo sport, tra cui attività come il surf, lo sci alpinismo e la mountain bike.

Il Garmin fenix7X Pro Solar monitora costantemente il benessere attraverso strumenti come il report mattutino, che fornisce una panoramica generale del tuo stato di salute mostrando come hai dormito, il recupero dall’allenamento e la frequenza cardiaca. Lo puoi personalizzare aggiungendo funzionalità ad hoc.

Chiudiamo con alcune funzioni smart molto utili nella vita di tutti i giorni come i pagamenti contactless con Garmin Pay, lo streaming musicale e le notifiche intelligenti.

