Garmin fenix 7S Pro Solar, prezzo crolla al Black Friday Amazon: minimo storico

Con il vero Black Friday su Amazon è tempo di fare grandi affari. Da oggi ci sono tante nuove offerte e nuovi ribassi su alcuni dei prodotti più seguiti dagli utenti, tra cui il Garmin fenix 7S Pro Solar, smartwatch super resistente disponibile con una nuova offerta che lo fa diventare un vero best-buy. Non stiamo esagerando: l’offerta è davvero incredibile e risparmi quasi 300 euro su quello di listino con lo sconto del 37%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’offerta completa e che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce.

Il Garmin fenix 7S Pro Solar basa le sue caratteristiche su due pilastri fondamentali: la grande resistenza che lo rende perfetto per le tue avventure all’aperto e la presenza di una lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria. Oltre a questo hai un set completi di app per lo sport (tra cui alcune di livello professionale) e sensori di ultima generazione che ti aiutano a monitorare in tempo reale i principali parametri vitali. Uno degli orologi più completi del panorama wearable e una vera occasione da non farsi scappare. Approfitta subito della promo cliccando sul banner qui in basso.

Garmin fenix 7S Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Vera offerta da Black Friday. Da oggi e per pochissime ore trovi in offerta il Garmin fenix 7S Pro Solar in promo con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 474, 59 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire grazie al risparmio che sfiora i 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 94,92 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’orologio è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 31 gennaio 2026. Hai ben due mesi di tempo per testare tutte le funzionalità, oppure puoi già acquistarlo oggi per Natale.

Garmin fenix 7S Pro Solar: caratteristiche e funzionalità

Gli smartwatch Garmin fenix in questi anni sono stati il metro di paragone per tutti i principali competitor e hanno aperto un mercato sempre più in crescita, quello degli smartwatch rugged, cioè in grado di resistere alle cadute e alle intemperie. E lo stesso vale per il Garmin fenix 7S Pro Solar, un orologio compatto, ma estremamente resiste, pensato per tutti coloro che amano le avventure all’aperto e sono alla ricerca di un dispositivo in grado di accompagnarli e di supportarli.

Il Garmin fenix 7S Pro Solar è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Realizzato con una cassa in polimeri fibrorinforzati, ha superato i test militari statunitensi per la resistenza e grazie alla presenza della lente PowerGlass sulla scocca "cattura" i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria. In questo modo l’autonomia arriva fino a un massimo di quattordici giorni con un utilizzo normale.

Altro punto forte dell’orologio sono le tante modalità legate allo sport. A bordo trovi più di 30 app sportive, tra cui sci alpinismo, mountain bike, surf e sci di fondo. Per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate, analizzare i tuoi allenamenti e i tuoi progressi. Per gli appassionati della corsa, invece, trovi metriche e funzioni ad hoc per prepararti alle gare semi-professionali. Disponibili anche gli allenamenti HIIT e gli allenamenti animati. Non manca un chip GPS che ti geolocalizza in pochissimi secondi.

I sensori presenti sotto la scocca, invece, tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Puoi monitorare in ogni momento frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno del sangue. L’orologio offre anche un’altra funzione molto utile: ogni mattina genera un report con una panoramica generale del tuo stato di salute, partendo da come hai riposato fino alla variabilità della frequenza cardiaca. Insomma, un orologio completo e che da oggi trovi a un super prezzo.

