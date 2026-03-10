Garmin fenix, prezzo crolla per lo smartwatch indistruttibile: minimo storico

Garmin

La Festa delle Offerte di Primavera è iniziata nel migliore dei modi, con tanti prodotti in promo al minimo storico. Tra questi spicca il Garmin fenix 7S Pro Solar, orologio indistruttibile del brand statunitense disponibile con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo a 545,17 euro. Per questo modello si tratta del punto più basso dell’ultimo periodo e risparmi poco più di 200 euro su quello di listino. Le condizioni d’acquisto si impreziosiscono anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 109,04 euro al mese. Un’occasione lampo che non puoi farti scappare per un orologio unico nel suo genere: approfittane subito.

Garmin fenix 7S Pro Solar

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Puoi testare tutte le funzionalità dell’orologio, ma difficilmente resterai deluso.

Garmin fenix 7S Pro Solar

Il Garmin fenix 7S Pro Solar è uno smartwatch rugged, un dispositivo super resistente che puoi utilizzare in ogni condizione ambientale. Resiste alle cadute, agli urti e alle condizioni climatiche più estreme. Inoltre, essendo impermeabile, lo puoi indossare anche in mare e in piscina. Sulla scocca è presente una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria, che così può arrivare fino a 14 giorni.

L’orologio di Garmin è il compagno perfetto per le avventure all’aperto. A bordo trovi più di 30 app dedicate allo sport, alcune delle quali dedicate a sport estremi come il surf, lo sci alpinismo, lo snowboard e la mountain bike. Per ognuno raccogli statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. A tutto questo si aggiungono funzioni ad hoc per il monitoraggio della salute. I sensori presenti sotto la scocca monitorano in tempo reale i tuoi parametri vitali. Ogni mattina ricevi un report con il monitoraggio del sonno, il recupero dall’attività fisica, la variabilità della frequenza cardiaca e altre info che puoi personalizzare in base alle tue encessità.

Il Garmin fenix 7S Pro Solar si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni. Grazie alla funzione Smart Notification ricevi le notifiche dello smartphone direttamente sull’orologio, mentre con l’app Garmin Pay effettui i pagamenti contactless. Un orologio completo che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

