Garmin fenix, lo smartwatch indistruttibile al minimo storico: il prezzo sprofonda

Garmin

Garmin è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartwatch affidabile, resistente e da avere al polso ventiquattro su ventiquattro senza avere il timore che la batteria si scarichi. Il brand statunitense è anche uno dei leader del mercato per quanto riguarda gli smartwatch rugged, dispositivi super resistenti e progettati per essere utilizzati all’aperto e durante le escursioni. Ne è un esempio il Garmin fenix 7 Pro Solar, smartwatch che non solo è molto resistente, ma è dotato anche di una particolare tecnologia che trasforma i raggi del sole in energia extra per la batteria. Un orologio unico nel suo genere e che da oggi trovi anche in offerta a un prezzo speciale.

Lo smartwatch rugged, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Una super occasione per un super orologio. Approfitti del minimo storico e acquisti un dispositivo che ti dura nel tempo e di cui difficilmente resterai deluso. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

Garmin fenix 7 Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione imperdibile per lo smartwatch super resistente di Garmin. Da oggi è disponibile in offerta a un prezzo di 499 euro grazie allo sconto del 33% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di ben 250 euro e approfitti anche del minimo storico. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi durante la fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 31 gennaio 2026. Per questo dispositivo è disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon: puoi far valutare il tuo vecchio smartwatch e ottieni direttamente il valore di permuta.

Garmin fenix 7 Pro Solar: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin fenix 7 Pro Solar è un orologio che non ti può deludere. Uno smartwatch di fascia altissima e con caratteristiche e funzionalità che non trovi su altri wearable.

La prima caratteristica che lo rende speciale è la resistenza. Il Garmin fenix 7 Pro Solar ha una cassa realizzata in polimeri fibrorinforzati che lo rende resistente alle cadute, agli urti, ai graffi, agli sbalzi di temperatura (lo puoi utilizzare sia in zone freddissime, sia in zone torride) ed è anche impermeabile. Ma non finisce qui. Sulla scocca è presente una particolare lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria. In questo modo la batteria dura fino a 22 giorni.

Passando alle funzionalità, il Garmin fenix 7 Pro Solar è dotato di più di 30 app per lo sport, tra cui alcune di livello professionale. Oltre alla classica corsa e al ciclismo, hai a disposizione il surf, la mountain bike, lo sci alpinismo e tante altre attività all’aperto. E per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Non manca un chip GPS super preciso e tante mappe per le escursioni e il trekking.

A tutto questo bisogna aggiungere le funzioni dedicate alla salute. Ogni giorno ricevi un report mattutino con una panoramica di come hai riposato durante la notte, il recupero dall’allenamento, la variabilità della frequenza cardiaca e le condizioni meteorologiche. Puoi monitorare il battito cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Chiudiamo con qualche strumento utile che trovi nello smartwatch. Puoi ricevere le notifiche dello smartphone direttamente al polso, mentre con l’app Garmin Pay sei abilitato ai pagamenti contactless. Un orologio unico nel suo genere e che da oggi trovi a un prezzo super interessante.

