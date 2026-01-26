Garmin fenix, sprofonda il prezzo dell'orologio indistruttibile: minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Garmin fenix 7 Pro Solar è in offerta su Amazon con uno sconto del 34% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Super resistente, con tante app per lo sport.

Gli smartwatch rugged sono una delle ultime passioni in tema di wearable. Lanciati sul mercato qualche anno fa, hanno pian piano guadagnato una spazio sempre più grande fino a diventare una soluzione insostituibile per tanti appassionati di sport e di avventure all’aperto. Di certo non sono orologi per tutti, ma possono essere utilizzati nella vita quotidiana e ti assistono in ogni momento. Tra i dispositivi più amati e ricercati ci sono sicuramente quelli di Garmin, uno dei primi brand a puntare su questo settore. E da oggi trovi il Garmin fenix 7 Pro Solar in promo con uno sconto del 34% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 250 euro.

Parliamo di uno dei migliori orologi in questa speciale categoria, dotato di tante funzioni avanzate e di caratteristiche uniche nel loro genere. Oltre a essere super resistente, è dotato anche di una speciale lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per il telefono. Hai a disposizione tante modalità di allenamento e un monitoraggio continuo della salute e dei principali parametri vitali. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Garmin fenix 7 Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Nuovo minimo storico per il Garmin fenix 7 Pro Solar. Da oggi l’orologio indistruttibile del brand statunitense è disponibile su Amazon a un prezzo di 497 euro, con uno sconto del 34% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzioni avanzate. Non farti sfuggire questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Garmin fenix 7 Pro Solar: le caratteristiche tecniche

Non è un orologio come tutti gli altri e non lo vuole essere. Il Garmin fenix 7 Pro Solar è dotato di caratteristiche uniche che lo rendono indispensabile sia nelle avventure tra i boschi sia nella vita di tutti i giorni. La prima caratteristica è la resistenza: grazie alla cassa realizzata in polimeri fibrorinforzati resiste alle cadute, agli urti, è impermeabile e ha superato anche i test militari USA. Sulla scocca è presente anche una speciale lente PowerGlass che cattura i raggi solari ed estende la batteria fino a un massimo di 22 giorni. Un record per il settore.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’orologio ha un display da 1,3 pollici con una luminosità elevatissima che lo rende visibile anche sotto la luce intensa. Il sensore GNSS multi-banda assicura una geolocalizzazione rapida e supporta le tante app per le mappe presenti a bordo dell’orologio.

Per gli amanti delle attività sportive, il Garmin fenix 7 Pro Solar offre più di 30 app per lo sport, tra cui alcune di livello professionale. Puoi monitorare i tuoi allenamenti quotidiani e ricevere consigli su cosa e su come migliorare giorno dopo giorno. Hai il supporto anche ad attività all’aperto molto particolari, come ad esempio lo sci alpinismo, il surf e la mountain bike. L’orologio offre anche tutta una serie di indicatori di prestazioni che puoi analizzare alla fine degli allenamenti.

Il monitoraggio della salute è un altro dei punti forti dell’orologio. Ogni mattino ricevi un report che mostra come hai dormito, il recupero dagli allenamenti dei giorni precedenti, la variabilità della frequenza cardiaca e altri informazioni, come ad esempio le condizioni meteorologiche. Puoi personalizzare il report scegliendo tra diverse impostazioni.

Chiudiamo con qualche funzione utile nella vita di tutti i giorni. Con Smart Notification ricevi le notifiche dello smartphone direttamente al polso, mentre Garmin Pay permette di effettuare i pagamenti contactless avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

